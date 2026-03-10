Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пилоты Lufthansa проведут вторую волну забастовок - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260310/lufthansa-868187622.html
Пилоты Lufthansa проведут вторую волну забастовок
Пилоты Lufthansa проведут вторую волну забастовок - 10.03.2026, ПРАЙМ
Пилоты Lufthansa проведут вторую волну забастовок
Пилоты крупнейшей немецкой группы авиакомпаний Lufthansa проведут вторую волну забастовок с 12 по 13 марта с отменой авиарейсов, за исключением ближневосточного | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T23:47+0300
2026-03-10T23:47+0300
экономика
бизнес
германия
египет
азербайджан
lufthansa
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
БЕРЛИН, 10 мар - ПРАЙМ. Пилоты крупнейшей немецкой группы авиакомпаний Lufthansa проведут вторую волну забастовок с 12 по 13 марта с отменой авиарейсов, за исключением ближневосточного направления, сообщил профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit. Первая волна забастовок пилотов и бортпроводников Lufthansa прошла 12 февраля, что привело к отмене более 800 рейсов и затронуло около 100 тысяч пассажиров. "Забастовка затронет рейсы Lufthansa Cargo AG и Lufthansa Passage, вылетающие из немецких аэропортов с 00.01 по местному времени 12 марта 2026 года до 23.59 по местному времени 13 марта 2026 года", - говорится в сообщении профсоюза на его официальном сайте. При этом пилоты Deutsche Lufthansa и Lufthansa CityLine продолжат выполнять полеты из Германии в Египет, Азербайджан, Бахрейн, Ирак, Израиль, Йемен, Иорданию, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. По данным профсоюза, причиной трудового конфликта стали безрезультатные переговоры о корпоративных пенсиях в Lufthansa и Lufthansa Cargo. Профсоюз также призвал к однодневной забастовке пилотов Lufthansa CityLine, которая запланирована на 12 марта.
https://1prime.ru/20260217/nayrobi-867576921.html
германия
египет
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_2a52ea499128b8e45c7a36e96cd53c9e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, германия, египет, азербайджан, lufthansa
Экономика, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ЕГИПЕТ, АЗЕРБАЙДЖАН, Lufthansa
23:47 10.03.2026
 
Пилоты Lufthansa проведут вторую волну забастовок

Профсоюз пилотов Lufthansa: пилоты проведут вторую волну забастовок с 12 по 13 марта

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Флаг Германии. Архивное фото
© fotolia.com / DOC RABE Media
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕРЛИН, 10 мар - ПРАЙМ. Пилоты крупнейшей немецкой группы авиакомпаний Lufthansa проведут вторую волну забастовок с 12 по 13 марта с отменой авиарейсов, за исключением ближневосточного направления, сообщил профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit.
Первая волна забастовок пилотов и бортпроводников Lufthansa прошла 12 февраля, что привело к отмене более 800 рейсов и затронуло около 100 тысяч пассажиров.
"Забастовка затронет рейсы Lufthansa Cargo AG и Lufthansa Passage, вылетающие из немецких аэропортов с 00.01 по местному времени 12 марта 2026 года до 23.59 по местному времени 13 марта 2026 года", - говорится в сообщении профсоюза на его официальном сайте.
При этом пилоты Deutsche Lufthansa и Lufthansa CityLine продолжат выполнять полеты из Германии в Египет, Азербайджан, Бахрейн, Ирак, Израиль, Йемен, Иорданию, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
По данным профсоюза, причиной трудового конфликта стали безрезультатные переговоры о корпоративных пенсиях в Lufthansa и Lufthansa Cargo.
Профсоюз также призвал к однодневной забастовке пилотов Lufthansa CityLine, которая запланирована на 12 марта.
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
В Найроби сотрудники аэропорта завершили забастовку
17 февраля, 16:45
 
ЭкономикаБизнесГЕРМАНИЯЕГИПЕТАЗЕРБАЙДЖАНLufthansa
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала