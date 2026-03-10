https://1prime.ru/20260310/lufthansa-868187622.html
Пилоты Lufthansa проведут вторую волну забастовок
Пилоты Lufthansa проведут вторую волну забастовок - 10.03.2026, ПРАЙМ
Пилоты Lufthansa проведут вторую волну забастовок
Пилоты крупнейшей немецкой группы авиакомпаний Lufthansa проведут вторую волну забастовок с 12 по 13 марта с отменой авиарейсов, за исключением ближневосточного
2026-03-10T23:47+0300
2026-03-10T23:47+0300
2026-03-10T23:47+0300
экономика
бизнес
германия
египет
азербайджан
lufthansa
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/54/763565476_0:17:5500:3111_1920x0_80_0_0_b70721537bed6195a41974fa40b14f25.jpg
БЕРЛИН, 10 мар - ПРАЙМ. Пилоты крупнейшей немецкой группы авиакомпаний Lufthansa проведут вторую волну забастовок с 12 по 13 марта с отменой авиарейсов, за исключением ближневосточного направления, сообщил профсоюз пилотов Vereinigung Cockpit. Первая волна забастовок пилотов и бортпроводников Lufthansa прошла 12 февраля, что привело к отмене более 800 рейсов и затронуло около 100 тысяч пассажиров. "Забастовка затронет рейсы Lufthansa Cargo AG и Lufthansa Passage, вылетающие из немецких аэропортов с 00.01 по местному времени 12 марта 2026 года до 23.59 по местному времени 13 марта 2026 года", - говорится в сообщении профсоюза на его официальном сайте. При этом пилоты Deutsche Lufthansa и Lufthansa CityLine продолжат выполнять полеты из Германии в Египет, Азербайджан, Бахрейн, Ирак, Израиль, Йемен, Иорданию, Катар, Кувейт, Ливан, Оман, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. По данным профсоюза, причиной трудового конфликта стали безрезультатные переговоры о корпоративных пенсиях в Lufthansa и Lufthansa Cargo. Профсоюз также призвал к однодневной забастовке пилотов Lufthansa CityLine, которая запланирована на 12 марта.
https://1prime.ru/20260217/nayrobi-867576921.html
германия
египет
азербайджан
