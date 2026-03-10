https://1prime.ru/20260310/magadan-868163606.html

Аэропорт Магадана закрыли из-за метели

2026-03-10T06:32+0300

МАГАДАН, 10 мар - ПРАЙМ. Магаданская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с задержкой множества рейсов из Магадана, аэропорт города закрыли из-за метели, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Ранее в Магаданской области закрыли три автодороги. Объявлена лавинная опасность. В Магадане ввели режим повышенной готовности, дорожники и коммунальщики не справляются с расчисткой города. Ученикам 1-8 классов школ города разрешили не посещать занятия. "Магаданская транспортная прокуратура контролирует ситуацию связанную с задержками авиарейсов. Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями аэропорт Магадан закрыт до 16.00 (8.00 мск)", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержаны вылеты рейсов из Магадана в Петропавловск-Камчатский, Москву, Новосибирск, Хабаровск и два рейса на Чукотку. "Ожидают отправления свыше 400 пассажиров. Авиаперевозчиками приняты меры по предоставлению гражданам обязательных услуг", - сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

