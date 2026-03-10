https://1prime.ru/20260310/magadan-868163606.html
Аэропорт Магадана закрыли из-за метели
Аэропорт Магадана закрыли из-за метели - 10.03.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Магадана закрыли из-за метели
Магаданская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с задержкой множества рейсов из Магадана, аэропорт города закрыли из-за... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T06:32+0300
2026-03-10T06:32+0300
2026-03-10T06:32+0300
бизнес
общество
магадан
магаданская область
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868163606.jpg?1773113533
МАГАДАН, 10 мар - ПРАЙМ. Магаданская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с задержкой множества рейсов из Магадана, аэропорт города закрыли из-за метели, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Ранее в Магаданской области закрыли три автодороги. Объявлена лавинная опасность. В Магадане ввели режим повышенной готовности, дорожники и коммунальщики не справляются с расчисткой города. Ученикам 1-8 классов школ города разрешили не посещать занятия.
"Магаданская транспортная прокуратура контролирует ситуацию связанную с задержками авиарейсов. Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями аэропорт Магадан закрыт до 16.00 (8.00 мск)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержаны вылеты рейсов из Магадана в Петропавловск-Камчатский, Москву, Новосибирск, Хабаровск и два рейса на Чукотку.
"Ожидают отправления свыше 400 пассажиров. Авиаперевозчиками приняты меры по предоставлению гражданам обязательных услуг", - сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
магадан
магаданская область
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , магадан, магаданская область, москва
Бизнес, Общество , Магадан, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОСКВА
Аэропорт Магадана закрыли из-за метели
Аэропорт Магадана закрыли из-за метели, аэропорт закрыли из-за метели
МАГАДАН, 10 мар - ПРАЙМ. Магаданская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с задержкой множества рейсов из Магадана, аэропорт города закрыли из-за метели, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Ранее в Магаданской области закрыли три автодороги. Объявлена лавинная опасность. В Магадане ввели режим повышенной готовности, дорожники и коммунальщики не справляются с расчисткой города. Ученикам 1-8 классов школ города разрешили не посещать занятия.
"Магаданская транспортная прокуратура контролирует ситуацию связанную с задержками авиарейсов. Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями аэропорт Магадан закрыт до 16.00 (8.00 мск)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что задержаны вылеты рейсов из Магадана в Петропавловск-Камчатский, Москву, Новосибирск, Хабаровск и два рейса на Чукотку.
"Ожидают отправления свыше 400 пассажиров. Авиаперевозчиками приняты меры по предоставлению гражданам обязательных услуг", - сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.