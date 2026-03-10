Глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Россию на этой неделе

https://1prime.ru/20260310/magate-868172138.html
ВЕНА, 10 мар - ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию на этой неделе, подтвердили РИА Новости в агентстве. "Да", - сообщил представитель агентства РИА Новости, отвечая на вопрос о планируемом визите Гросси в Россию на этой неделе. Других подробностей о планируемом визите в агентстве не привели. Ранее Гросси неоднократно посещал Россию для обсуждения вопросов ядерной безопасности, в том числе ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.
