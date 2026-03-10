Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Россию на этой неделе - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260310/magate-868172138.html
Глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Россию на этой неделе
Глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Россию на этой неделе - 10.03.2026, ПРАЙМ
Глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Россию на этой неделе
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию на этой неделе, подтвердили РИА Новости в... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T14:22+0300
2026-03-10T14:22+0300
россия
рафаэль гросси
магатэ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866018637_0:0:2815:1583_1920x0_80_0_0_b89d0cb357b9467b5a54187412318617.jpg
ВЕНА, 10 мар - ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию на этой неделе, подтвердили РИА Новости в агентстве. "Да", - сообщил представитель агентства РИА Новости, отвечая на вопрос о планируемом визите Гросси в Россию на этой неделе. Других подробностей о планируемом визите в агентстве не привели. Ранее Гросси неоднократно посещал Россию для обсуждения вопросов ядерной безопасности, в том числе ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.
https://1prime.ru/20260305/magate-868061589.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866018637_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_049dc7465f3b1b660717279d4aca5ae7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рафаэль гросси, магатэ
РОССИЯ, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
14:22 10.03.2026
 
Глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Россию на этой неделе

РИА Новости: глава МАГАТЭ Гросси планирует посетить Россию на этой неделе

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси . Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЕНА, 10 мар - ПРАЙМ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Россию на этой неделе, подтвердили РИА Новости в агентстве.
"Да", - сообщил представитель агентства РИА Новости, отвечая на вопрос о планируемом визите Гросси в Россию на этой неделе.
Других подробностей о планируемом визите в агентстве не привели.
Ранее Гросси неоднократно посещал Россию для обсуждения вопросов ядерной безопасности, в том числе ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2026
МАГАТЭ заявило о восстановлении линии электропередачи "Ферросплавная-1"
5 марта, 19:52
 
РОССИЯРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала