Экспорт майонеза из России вырос на четверть в 2025 году

Экспорт майонеза из России вырос на четверть в 2025 году - 10.03.2026, ПРАЙМ

Экспорт майонеза из России вырос на четверть в 2025 году

Экспорт майонеза и других соусов из России в 2025 году вырос на 25% - до рекордных 290 миллионов долларов, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт".

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Экспорт майонеза и других соусов из России в 2025 году вырос на 25% - до рекордных 290 миллионов долларов, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки около 157 тысяч тонн майонеза и других соусов на сумму более 290 миллионов долларов США. В 2024 году экспорт этих продуктов составил 150 тысяч тонн на 232 миллиона долларов США. Таким образом, объем вырос на 4% в весе и на 25% по стоимости, установив новый рекорд", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пятерку крупнейших стран-импортеров входят: Казахстан (около 88 миллионов долларов), Белоруссия (более 47 миллионов долларов), Узбекистан (более 32 миллионов долларов), Азербайджан (более 26 миллионов долларов) и Грузия (около 17 миллионов долларов). В "Агроэкспорте" уточнили, что в 2025 году Россия экспортировала майонез и другие соусы в более чем 90 стран мира, тогда как в 2024-м - в более чем 70. В 2025 году впервые за всю историю наблюдений поставки были осуществлены в Палестину, Индонезию и на Шри-Ланку. Кроме того, экспорт возобновился в Иран, Кувейт и Черногорию.

