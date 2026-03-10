Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт майонеза из России вырос на четверть в 2025 году - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260310/mayonez-868167520.html
Экспорт майонеза из России вырос на четверть в 2025 году
Экспорт майонеза из России вырос на четверть в 2025 году - 10.03.2026, ПРАЙМ
Экспорт майонеза из России вырос на четверть в 2025 году
Экспорт майонеза и других соусов из России в 2025 году вырос на 25% - до рекордных 290 миллионов долларов, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт". | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T09:46+0300
2026-03-10T09:46+0300
экономика
бизнес
россия
сша
казахстан
белоруссия
агроэкспорт
экспорт
майонез
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/22/836402297_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e6194009dda80d03e53dd34a9a288b7c.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Экспорт майонеза и других соусов из России в 2025 году вырос на 25% - до рекордных 290 миллионов долларов, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки около 157 тысяч тонн майонеза и других соусов на сумму более 290 миллионов долларов США. В 2024 году экспорт этих продуктов составил 150 тысяч тонн на 232 миллиона долларов США. Таким образом, объем вырос на 4% в весе и на 25% по стоимости, установив новый рекорд", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пятерку крупнейших стран-импортеров входят: Казахстан (около 88 миллионов долларов), Белоруссия (более 47 миллионов долларов), Узбекистан (более 32 миллионов долларов), Азербайджан (более 26 миллионов долларов) и Грузия (около 17 миллионов долларов). В "Агроэкспорте" уточнили, что в 2025 году Россия экспортировала майонез и другие соусы в более чем 90 стран мира, тогда как в 2024-м - в более чем 70. В 2025 году впервые за всю историю наблюдений поставки были осуществлены в Палестину, Индонезию и на Шри-Ланку. Кроме того, экспорт возобновился в Иран, Кувейт и Черногорию.
сша
казахстан
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83640/22/836402297_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_6ca9c24063676b8fbfffc00009ab99a9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, сша, казахстан, белоруссия, агроэкспорт, экспорт, майонез
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, США, КАЗАХСТАН, БЕЛОРУССИЯ, Агроэкспорт, экспорт, майонез
09:46 10.03.2026
 
Экспорт майонеза из России вырос на четверть в 2025 году

"Агроэкспорт": экспорт майонеза и других соусов из России вырос до $290 млн в 2025 году

© РИА Новости . Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМайонез
Майонез - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Майонез. Архивное фото
© РИА Новости . Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Экспорт майонеза и других соусов из России в 2025 году вырос на 25% - до рекордных 290 миллионов долларов, сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки около 157 тысяч тонн майонеза и других соусов на сумму более 290 миллионов долларов США. В 2024 году экспорт этих продуктов составил 150 тысяч тонн на 232 миллиона долларов США. Таким образом, объем вырос на 4% в весе и на 25% по стоимости, установив новый рекорд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пятерку крупнейших стран-импортеров входят: Казахстан (около 88 миллионов долларов), Белоруссия (более 47 миллионов долларов), Узбекистан (более 32 миллионов долларов), Азербайджан (более 26 миллионов долларов) и Грузия (около 17 миллионов долларов).
В "Агроэкспорте" уточнили, что в 2025 году Россия экспортировала майонез и другие соусы в более чем 90 стран мира, тогда как в 2024-м - в более чем 70. В 2025 году впервые за всю историю наблюдений поставки были осуществлены в Палестину, Индонезию и на Шри-Ланку. Кроме того, экспорт возобновился в Иран, Кувейт и Черногорию.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСШАКАЗАХСТАНБЕЛОРУССИЯАгроэкспортэкспортмайонез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала