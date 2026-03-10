Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц не видит повода ослаблять санкции в отношении России - 10.03.2026
Мерц не видит повода ослаблять санкции в отношении России
Мерц не видит повода ослаблять санкции в отношении России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Мерц не видит повода ослаблять санкции в отношении России
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что разделяет надежду американского президента на скорейшее завершение конфликта вокруг Ирана и не считает необходимым... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T17:40+0300
2026-03-10T17:40+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857327528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33b323ba9bba180498bd3524df8712e3.jpg
Мерц не видит повода ослаблять санкции в отношении России

Канцлер ФРГ Мерц: нет повода для смягчения санкций против России из-за Ирана

© CC BY 2.0 / European People's PartyКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 мар - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что разделяет надежду американского президента на скорейшее завершение конфликта вокруг Ирана и не считает необходимым ослаблять санкции в отношении России.
Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил о решении снять санкции с нефти некоторых государств для контроля над ценами, при этом он не назвал страны, против которых отменят рестрикции.
"Я разделяю надежду американского президента на скорое завершение этого конфликта. Если он завершится быстро, то и нормализация ситуации на рынках нефти и энергоресурсов произойдёт относительно быстро. Исходя из этого, с нашей точки зрения, и с моей в том числе, нет повода для смягчения санкций против России", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с чешским премьером Андреем Бабишем.
Мерц также заявил об однозначной поддержке Германией Украины и готовности "пройти этот этап, если потребуется". Канцлер ФРГ подчеркнул, что Европа должна сидеть за столом переговоров об украинском урегулировании. Мерц также вновь выступил за усиление давления на Москву при помощи 20-го пакета санкций.
"Мы также едины во мнении, что необходимо поддерживать Украину на её пути к членству в ЕС, осознавая при этом, что в нынешних условиях быстрое вступление Украины в Евросоюз невозможно", - подчеркнул он.
Решение президента США Дональда Трампа снять санкции по поставкам нефти с ряда стран - попытка Штатов стабилизировать ситуацию на глобальных рынках, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2026
Дмитриев задал Мерцу неожиданный вопрос о запасах нефти и газа
6 марта, 23:16
 
