"Села батарейка". Россия осваивает новый стратегический металл - 10.03.2026
"Села батарейка". Россия осваивает новый стратегический металл
"Села батарейка". Россия осваивает новый стратегический металл - 10.03.2026, ПРАЙМ
"Села батарейка". Россия осваивает новый стратегический металл
Китайская компания BYD объявила о создании натрий-ионных аккумуляторов, выдерживающих до 10 тысяч циклов зарядки и разрядки. Ее конкурент CATL проводит... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T05:05+0300
2026-03-10T05:05+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84068/12/840681233_0:289:2611:1758_1920x0_80_0_0_a11f2491a2b6877b5680bf9a5e3c8cbf.jpg
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Китайская компания BYD объявила о создании натрий-ионных аккумуляторов, выдерживающих до 10 тысяч циклов зарядки и разрядки. Ее конкурент CATL проводит тестирование в зимних условиях натрий-ионных аккумуляторов на легковых автомобилях Oshan, GAC и JAC. Основанием для такого шага стали успешные испытания малотоннажных грузовиков, оснащенных натрий-ионными аккумуляторами емкостью 45 кВт*час.Разработка натрий-ионных батарей началась еще в 1970-х годах, но их литий-ионные собратья показались инженерам перспективными из-за большей плотности энергии. Массовое внедрение последних в производство привело к настоящей литиевой революции, проявившейся в резком подъеме мировых цен на литий в 2019-2022 годах.Зато у литий-ионных аккумуляторов в процессе эксплуатации выявился целый ряд недостатков, которые не удалось до сих пор преодолеть: они плохо функционируют при отрицательных температурах (из-за загустения электролита, приводящего к падению мощности и емкости при одновременном увеличении внутреннего сопротивления и периода зарядки), склонны к самовозгоранию и недешево стоят.В отличие от них натрий-ионные аккумуляторы могут работать при температуре минус 40 градусов Цельсия (на сохранение подвижности ионов натрия она почти не влияет), у них малая вероятность термического разгона, по плотности энергии они в несколько раз превосходят свинцово-кислотные батареи. Литий-ионным аккумуляторами они пока проигрывают по плотности энергии (из-за более крупных и "медленных" ионов) и по скорости зарядки.Именно CATL решил попробовать создавать натрий-ионные аккумуляторы, пригодные для использования на транспорте. Его решение оказалось стратегически правильным: в 2021 году он продемонстрировал пилотные разработки, четыре года спустя официально запустив бренд Naxtra. В дальнейшие его планы входит серийный выпуск натрий-ионных аккумуляторов не только для установки на легковые автомобили, автобусы и грузовики, но в оснащения систем накопления энергии. И недавно состоялась презентация лифтбека Changan Nevo(Qiyuan) A06, ставшего первой в мире серийной легковой машиной с натрий-ионными батареями Naxtra.Пока глобальный рынок натрий-ионных аккумуляторов молод и сравнительно скромен: по оценке аналитической фирмы Precedence Research, его емкость в 2025 году составляла около 1,4 миллиарда долларов, в 2035 году она может вырасти до 7,8 миллиардов долларов, Research and Markets говорит о 0,5 и 12 миллиардах долларов. Даже если данные Precedence Researchи Research and Markets слишком завышены и прогнозы чересчур оптимистичные, тем не менее они показывают потенциал расширения емкости рынка.Последние же исследования говорят о возможности качественного скачка в производстве и применении натрий-ионных аккумуляторов за счет использования оловянных анодов. Они обладают высокой удельной емкостью и превосходной проводимостью по сравнению с обычными углеродными анодами, демонстрируют исключительную скорость зарядки.Понятное дело, массовое применение оловянных анодов - задача будущего, и оно явно приближается - эта тематика привлекает внимание инвесторов, нацеленных на ее максимальную коммерциализацию. Можно с полным основанием предполагать старт выпуска натрий-ионных аккумуляторов с оловянными анодами в горизонте ближайших 5 лет, который в свою очередь вызовет подъем спроса и цен на олово в условиях его ограниченного предложения, обусловленного легким истощением россыпей и сложным и дорогостоящим циклом разработки рудных месторождений.В результате в выигрыше будут компании, имеющие сильную минерально-сырьевую базу и собственные предприятия по выплавке марочного олова. К их числу однозначно будет относится "Русолово" (входит в холдинг "Селигдар"), реализующее проект строительства Амурского металлургического комбината мощностью 8,3 тысяч тонн олова в год. Его пуск может совпасть по времени с ростом спроса на металл со стороны производителей натрий-ионных аккумуляторов.Лишь оловом участие отечественного бизнеса в натрий-ионной гонке точно не ограничится - наша страна тоже может стать производителем подобных батарей, по крайней мере, имеются планы по организации их выпуска в Красноярском крае. Плюс "Росатом Химия" освоил производство электролитов для натрий-ионных аккумуляторов, дальновидно заглядывая в долгосрочные перспективы и формируя под них необходимый научно-технический задел.В любом случае следующие 5-10 лет могут стать периодом коренных преобразований на мировом рынке аккумуляторов, заключающихся в изменении на нем позиций их различных типов с усилением тех, которые сейчас находятся на стадии опытных разработок и/или подготовки к их внедрению.Автор – промышленный эксперт Леонид Хазанов
2026
Леонид Хазанов
Леонид Хазанов
https://cdnn.1prime.ru/img/84068/12/840681233_0:45:2611:2003_1920x0_80_0_0_a34768112e6e396f4e01da6cffce4f12.jpg
"Села батарейка". Россия осваивает новый стратегический металл

© РИА Новости . Владимир Васильев
Олово
Промышленный эксперт Леонид Хазанов
МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. Китайская компания BYD объявила о создании натрий-ионных аккумуляторов, выдерживающих до 10 тысяч циклов зарядки и разрядки. Ее конкурент CATL проводит тестирование в зимних условиях натрий-ионных аккумуляторов на легковых автомобилях Oshan, GAC и JAC. Основанием для такого шага стали успешные испытания малотоннажных грузовиков, оснащенных натрий-ионными аккумуляторами емкостью 45 кВт*час.
Разработка натрий-ионных батарей началась еще в 1970-х годах, но их литий-ионные собратья показались инженерам перспективными из-за большей плотности энергии. Массовое внедрение последних в производство привело к настоящей литиевой революции, проявившейся в резком подъеме мировых цен на литий в 2019-2022 годах.
Зато у литий-ионных аккумуляторов в процессе эксплуатации выявился целый ряд недостатков, которые не удалось до сих пор преодолеть: они плохо функционируют при отрицательных температурах (из-за загустения электролита, приводящего к падению мощности и емкости при одновременном увеличении внутреннего сопротивления и периода зарядки), склонны к самовозгоранию и недешево стоят.
В отличие от них натрий-ионные аккумуляторы могут работать при температуре минус 40 градусов Цельсия (на сохранение подвижности ионов натрия она почти не влияет), у них малая вероятность термического разгона, по плотности энергии они в несколько раз превосходят свинцово-кислотные батареи. Литий-ионным аккумуляторами они пока проигрывают по плотности энергии (из-за более крупных и "медленных" ионов) и по скорости зарядки.
Именно CATL решил попробовать создавать натрий-ионные аккумуляторы, пригодные для использования на транспорте. Его решение оказалось стратегически правильным: в 2021 году он продемонстрировал пилотные разработки, четыре года спустя официально запустив бренд Naxtra. В дальнейшие его планы входит серийный выпуск натрий-ионных аккумуляторов не только для установки на легковые автомобили, автобусы и грузовики, но в оснащения систем накопления энергии. И недавно состоялась презентация лифтбека Changan Nevo(Qiyuan) A06, ставшего первой в мире серийной легковой машиной с натрий-ионными батареями Naxtra.
Пока глобальный рынок натрий-ионных аккумуляторов молод и сравнительно скромен: по оценке аналитической фирмы Precedence Research, его емкость в 2025 году составляла около 1,4 миллиарда долларов, в 2035 году она может вырасти до 7,8 миллиардов долларов, Research and Markets говорит о 0,5 и 12 миллиардах долларов. Даже если данные Precedence Researchи Research and Markets слишком завышены и прогнозы чересчур оптимистичные, тем не менее они показывают потенциал расширения емкости рынка.
Последние же исследования говорят о возможности качественного скачка в производстве и применении натрий-ионных аккумуляторов за счет использования оловянных анодов. Они обладают высокой удельной емкостью и превосходной проводимостью по сравнению с обычными углеродными анодами, демонстрируют исключительную скорость зарядки.
Понятное дело, массовое применение оловянных анодов - задача будущего, и оно явно приближается - эта тематика привлекает внимание инвесторов, нацеленных на ее максимальную коммерциализацию. Можно с полным основанием предполагать старт выпуска натрий-ионных аккумуляторов с оловянными анодами в горизонте ближайших 5 лет, который в свою очередь вызовет подъем спроса и цен на олово в условиях его ограниченного предложения, обусловленного легким истощением россыпей и сложным и дорогостоящим циклом разработки рудных месторождений.
В результате в выигрыше будут компании, имеющие сильную минерально-сырьевую базу и собственные предприятия по выплавке марочного олова. К их числу однозначно будет относится "Русолово" (входит в холдинг "Селигдар"), реализующее проект строительства Амурского металлургического комбината мощностью 8,3 тысяч тонн олова в год. Его пуск может совпасть по времени с ростом спроса на металл со стороны производителей натрий-ионных аккумуляторов.
Лишь оловом участие отечественного бизнеса в натрий-ионной гонке точно не ограничится - наша страна тоже может стать производителем подобных батарей, по крайней мере, имеются планы по организации их выпуска в Красноярском крае. Плюс "Росатом Химия" освоил производство электролитов для натрий-ионных аккумуляторов, дальновидно заглядывая в долгосрочные перспективы и формируя под них необходимый научно-технический задел.
В любом случае следующие 5-10 лет могут стать периодом коренных преобразований на мировом рынке аккумуляторов, заключающихся в изменении на нем позиций их различных типов с усилением тех, которые сейчас находятся на стадии опытных разработок и/или подготовки к их внедрению.
Автор – промышленный эксперт Леонид Хазанов

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

