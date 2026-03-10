Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России разработали методику для оценки финансового суверенитета страны - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260310/metodika-868184901.html
В России разработали методику для оценки финансового суверенитета страны
В России разработали методику для оценки финансового суверенитета страны - 10.03.2026, ПРАЙМ
В России разработали методику для оценки финансового суверенитета страны
Правительство РФ одобрило методику расчета ключевых показателей для оценки уровня финансового суверенитета страны и подготовки условий развития стабильного... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T22:10+0300
2026-03-10T22:10+0300
экономика
финансы
россия
рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200915_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_db4776f21fbd1a00468e40062a9930e4.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило методику расчета ключевых показателей для оценки уровня финансового суверенитета страны и подготовки условий развития стабильного финансового рынка, сообщает Минфин. "Правительство РФ одобрило методику расчета ключевых показателей, отражающих состояние финансового суверенитета Российской Федерации. Соответствующее Распоряжение правительства от 6 марта 2026 года № 434-р подписано", - сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. "Документ направлен на создание единого подхода к оценке уровня финансового суверенитета страны и подготовку условий для стабильного развития финансового рынка до 2030 года с учетом национальных приоритетов", - отмечается в материалах. Финансовый суверенитет России является неотъемлемой частью государственного суверенитета страны и важнейшей частью национальной безопасности, поэтому утвержденная методика позволит применять единый подход при проведении его оценки, говорится в материалах. Речь идет о проведении государством единой финансовой и денежно-кредитной политики, обеспечении стабильности финансового рынка, а также способности экономики формировать необходимые ресурсы для развития. "В документе представлены методики расчета показателей уровня развития финансового рынка. Они включают расчет доли активов финансовых организаций к ВВП, объем капитализации фондового рынка относительно ВВП, долю долгосрочных сбережений граждан в общем объеме их сбережений. Также представлена методика расчета показателя, отражающего устойчивость финансового рынка России к внешнеэкономическим факторам. Она будет зависеть от доли расчетов в рублях и национальной валюте дружественных государств за товары в рамках внешнеэкономической деятельности", - говорится в материалах. По итогам расчетов подготовленные аналитические отчеты будут направляться в правительство для принятия решений и формирования стратегических мер развития финансового сектора, отметили в Минфине.
https://1prime.ru/20260309/minfin-868141712.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200915_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_3614e7965979a70b2a25116bb86fc61d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Минфин
22:10 10.03.2026
 
В России разработали методику для оценки финансового суверенитета страны

Правительство одобрило методику расчета ключевых показателей финансового суверенитета

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило методику расчета ключевых показателей для оценки уровня финансового суверенитета страны и подготовки условий развития стабильного финансового рынка, сообщает Минфин.
"Правительство РФ одобрило методику расчета ключевых показателей, отражающих состояние финансового суверенитета Российской Федерации. Соответствующее Распоряжение правительства от 6 марта 2026 года № 434-р подписано", - сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.
"Документ направлен на создание единого подхода к оценке уровня финансового суверенитета страны и подготовку условий для стабильного развития финансового рынка до 2030 года с учетом национальных приоритетов", - отмечается в материалах.
Финансовый суверенитет России является неотъемлемой частью государственного суверенитета страны и важнейшей частью национальной безопасности, поэтому утвержденная методика позволит применять единый подход при проведении его оценки, говорится в материалах. Речь идет о проведении государством единой финансовой и денежно-кредитной политики, обеспечении стабильности финансового рынка, а также способности экономики формировать необходимые ресурсы для развития.
"В документе представлены методики расчета показателей уровня развития финансового рынка. Они включают расчет доли активов финансовых организаций к ВВП, объем капитализации фондового рынка относительно ВВП, долю долгосрочных сбережений граждан в общем объеме их сбережений. Также представлена методика расчета показателя, отражающего устойчивость финансового рынка России к внешнеэкономическим факторам. Она будет зависеть от доли расчетов в рублях и национальной валюте дружественных государств за товары в рамках внешнеэкономической деятельности", - говорится в материалах.
По итогам расчетов подготовленные аналитические отчеты будут направляться в правительство для принятия решений и формирования стратегических мер развития финансового сектора, отметили в Минфине.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2026
СМИ: главы минфинов G7 обсудят совместное использование нефти из запасов
Вчера, 09:23
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала