https://1prime.ru/20260310/metodika-868184901.html

В России разработали методику для оценки финансового суверенитета страны

В России разработали методику для оценки финансового суверенитета страны - 10.03.2026, ПРАЙМ

В России разработали методику для оценки финансового суверенитета страны

Правительство РФ одобрило методику расчета ключевых показателей для оценки уровня финансового суверенитета страны и подготовки условий развития стабильного... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T22:10+0300

2026-03-10T22:10+0300

2026-03-10T22:10+0300

экономика

финансы

россия

рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200915_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_db4776f21fbd1a00468e40062a9930e4.jpg

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило методику расчета ключевых показателей для оценки уровня финансового суверенитета страны и подготовки условий развития стабильного финансового рынка, сообщает Минфин. "Правительство РФ одобрило методику расчета ключевых показателей, отражающих состояние финансового суверенитета Российской Федерации. Соответствующее Распоряжение правительства от 6 марта 2026 года № 434-р подписано", - сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. "Документ направлен на создание единого подхода к оценке уровня финансового суверенитета страны и подготовку условий для стабильного развития финансового рынка до 2030 года с учетом национальных приоритетов", - отмечается в материалах. Финансовый суверенитет России является неотъемлемой частью государственного суверенитета страны и важнейшей частью национальной безопасности, поэтому утвержденная методика позволит применять единый подход при проведении его оценки, говорится в материалах. Речь идет о проведении государством единой финансовой и денежно-кредитной политики, обеспечении стабильности финансового рынка, а также способности экономики формировать необходимые ресурсы для развития. "В документе представлены методики расчета показателей уровня развития финансового рынка. Они включают расчет доли активов финансовых организаций к ВВП, объем капитализации фондового рынка относительно ВВП, долю долгосрочных сбережений граждан в общем объеме их сбережений. Также представлена методика расчета показателя, отражающего устойчивость финансового рынка России к внешнеэкономическим факторам. Она будет зависеть от доли расчетов в рублях и национальной валюте дружественных государств за товары в рамках внешнеэкономической деятельности", - говорится в материалах. По итогам расчетов подготовленные аналитические отчеты будут направляться в правительство для принятия решений и формирования стратегических мер развития финансового сектора, отметили в Минфине.

https://1prime.ru/20260309/minfin-868141712.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, минфин