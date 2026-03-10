https://1prime.ru/20260310/mid-868160070.html

МИД Венгрии: у Киева началась паника после задержания украинцев

МИД Венгрии: у Киева началась паника после задержания украинцев - 10.03.2026, ПРАЙМ

МИД Венгрии: у Киева началась паника после задержания украинцев

Вызов венгерского посла в МИД Украины свидетельствует о том, что у Киева началась паника после того, как Венгрия поймала украинцев на перевозке наличной валюты... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T01:51+0300

2026-03-10T01:51+0300

2026-03-10T01:51+0300

экономика

мировая экономика

венгрия

украина

киев

петер сийярто

виктор орбан

мид

мид украины

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868160070.jpg?1773096678

БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. Вызов венгерского посла в МИД Украины свидетельствует о том, что у Киева началась паника после того, как Венгрия поймала украинцев на перевозке наличной валюты и золота неизвестного происхождения, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. МИД Украины заявил, что в понедельник был вызван посол Венгрии в стране Антал Гейзер из-за ситуации с задержанием украинских граждан, перевозивших ценности. "Сегодня нашего посла в Киеве снова вызвали в МИД Украины. У украинцев разразилась заметная паника после того, как их серьезно поймали на перемещении сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов через Венгрию", - сказал Сийярто, выступая в Будапеште. По его словам, в Киеве "ограничились исключительно требованием возврата денег и не смогли дать ответы" на вопросы венгерских властей. "Мы требуем, чтобы украинцы немедленно ответили на наши вопросы. Что делали эти наличные деньги на сотни миллионов евро и долларов в Венгрии, почему их перемещали в Венгрии и для каких целей они использовались?" - спросил Сийярто, отметив, что Венгрия проведет собственное расследование. Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.

венгрия

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, венгрия, украина, киев, петер сийярто, виктор орбан, мид, мид украины