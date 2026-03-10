Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Венгрии: у Киева началась паника после задержания украинцев - 10.03.2026, ПРАЙМ
МИД Венгрии: у Киева началась паника после задержания украинцев
БУДАПЕШТ, 9 мар - ПРАЙМ. Вызов венгерского посла в МИД Украины свидетельствует о том, что у Киева началась паника после того, как Венгрия поймала украинцев на перевозке наличной валюты и золота неизвестного происхождения, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. МИД Украины заявил, что в понедельник был вызван посол Венгрии в стране Антал Гейзер из-за ситуации с задержанием украинских граждан, перевозивших ценности. "Сегодня нашего посла в Киеве снова вызвали в МИД Украины. У украинцев разразилась заметная паника после того, как их серьезно поймали на перемещении сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов через Венгрию", - сказал Сийярто, выступая в Будапеште. По его словам, в Киеве "ограничились исключительно требованием возврата денег и не смогли дать ответы" на вопросы венгерских властей. "Мы требуем, чтобы украинцы немедленно ответили на наши вопросы. Что делали эти наличные деньги на сотни миллионов евро и долларов в Венгрии, почему их перемещали в Венгрии и для каких целей они использовались?" - спросил Сийярто, отметив, что Венгрия проведет собственное расследование. Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.
