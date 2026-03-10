https://1prime.ru/20260310/minfin-868180092.html

Расходы бюджета на реализацию нацпроектов исполнили на 12,6 процентов

2026-03-10T19:09+0300

экономика

финансы

россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567035_0:93:3225:1907_1920x0_80_0_0_2b1c9ba042b87914eab7a1fb33f277fe.jpg

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 марта, по предварительным данным, исполнены на 852,7 миллиарда рублей, или на 12,6% от плановых бюджетных назначений на 2026 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 марта 2026 года составило 852,7 млрд рублей или 12,6 % от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах. Лидерами по расходованию средств на 1 марта стали нацпроекты "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" – 30,8% и "Международная кооперация и экспорт" – 25%. За ними следуют нацпроекты "Продолжительная и активная жизнь" – 19,5%; "Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" – 18,1%; "Семья" – 15,8%; "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" – 14,8%; "Молодежь и дети" – 14,6%; "Новые материалы и химия" – 13,9%; "Кадры" – 12,9%, а также "Новые атомные и энергетические технологии" – 11,9%. Уровень исполнения ниже остальных имеют нацпроекты "Новые технологии сбережения здоровья" – 9,6%; "Экологическое благополучие" – 6,5%; "Инфраструктура для жизни" – 4,9%; "Экономика данных и цифровая трансформация государства" – 4,5%; "Эффективная и конкурентная экономика" – 2,5%; "Туризм и гостеприимство" – 2,5%. Самое низкое исполнение пока имеют нацпроекты "Эффективная транспортная система" – 1,9%; "Беспилотные авиационные системы" – 1,2%; "Технологическое обеспечение биоэкономики" – 1% и "Средства производства и автоматизации" – 0,3%.

рф

2026

