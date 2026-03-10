https://1prime.ru/20260310/minfin-868181586.html

Дефицит бюджета в январе-феврале 2026 года составил 1,5 процентов ВВП

Дефицит бюджета в январе-феврале 2026 года составил 1,5 процентов ВВП - 10.03.2026, ПРАЙМ

Дефицит бюджета в январе-феврале 2026 года составил 1,5 процентов ВВП

Дефицит федерального бюджета в январе-феврале 2026 года сложился в объеме 3,45 триллиона рублей, или 1,5% ВВП - это на 1,032 триллиона рублей выше аналогичного... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T20:06+0300

2026-03-10T20:06+0300

2026-03-10T20:06+0300

экономика

финансы

россия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета в январе-феврале 2026 года сложился в объеме 3,45 триллиона рублей, или 1,5% ВВП - это на 1,032 триллиона рублей выше аналогичного периода прошлого года, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. "По итогам января-февраля 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3 449 млрд рублей, что на 1 032 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах. Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-февраля составил 1,5% ВВП. "Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов внутри года и не повлияют на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2026 год в целом", - подчеркнули в Минфине. По предварительной оценке, доходы федерального бюджета в январе-феврале составили 4,767 триллиона рублей - на 10,8% ниже, чем в соответствующем периоде 2025 года. "При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+4% г/г), так и бюджетной системы в целом (+4% г/г) наблюдается положительная динамика", - отмечается в материалах. Расходы бюджета, по предварительной оценке, по итогам января-февраля составили 8,22 триллиона рублей, увеличившись на 5,8% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. "Месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета в начале 2026 года в целом соответствует траектории расходов в начале прошлого года вследствие оперативного заключения контрактов и авансирования отдельных контрактуемых расходов", - пишет министерство. "В целом в 2026 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года (в соответствии с нормами бюджетного правила)", - добавили в Минфине.

https://1prime.ru/20260310/minfin-868180092.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, минфин