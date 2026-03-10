Дефицит бюджета в январе-феврале 2026 года составил 1,5 процентов ВВП

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета в январе-феврале 2026 года сложился в объеме 3,45 триллиона рублей, или 1,5% ВВП - это на 1,032 триллиона рублей выше аналогичного периода прошлого года, говорится в материалах на сайте Минфина РФ. "По итогам января-февраля 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3 449 млрд рублей, что на 1 032 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах. Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-февраля составил 1,5% ВВП. "Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов внутри года и не повлияют на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2026 год в целом", - подчеркнули в Минфине. По предварительной оценке, доходы федерального бюджета в январе-феврале составили 4,767 триллиона рублей - на 10,8% ниже, чем в соответствующем периоде 2025 года. "При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+4% г/г), так и бюджетной системы в целом (+4% г/г) наблюдается положительная динамика", - отмечается в материалах. Расходы бюджета, по предварительной оценке, по итогам января-февраля составили 8,22 триллиона рублей, увеличившись на 5,8% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. "Месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета в начале 2026 года в целом соответствует траектории расходов в начале прошлого года вследствие оперативного заключения контрактов и авансирования отдельных контрактуемых расходов", - пишет министерство. "В целом в 2026 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года (в соответствии с нормами бюджетного правила)", - добавили в Минфине.
2026
финансы, россия, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Минфин
20:06 10.03.2026
 
Дефицит бюджета в январе-феврале 2026 года составил 1,5 процентов ВВП

Минфин: дефицит бюджета в январе-феврале составил 3,45 триллиона рублей

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета в январе-феврале 2026 года сложился в объеме 3,45 триллиона рублей, или 1,5% ВВП - это на 1,032 триллиона рублей выше аналогичного периода прошлого года, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.
"По итогам января-февраля 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3 449 млрд рублей, что на 1 032 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в материалах.
Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-февраля составил 1,5% ВВП.
"Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов внутри года и не повлияют на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2026 год в целом", - подчеркнули в Минфине.
По предварительной оценке, доходы федерального бюджета в январе-феврале составили 4,767 триллиона рублей - на 10,8% ниже, чем в соответствующем периоде 2025 года. "При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+4% г/г), так и бюджетной системы в целом (+4% г/г) наблюдается положительная динамика", - отмечается в материалах.
Расходы бюджета, по предварительной оценке, по итогам января-февраля составили 8,22 триллиона рублей, увеличившись на 5,8% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. "Месячная динамика исполнения расходов федерального бюджета в начале 2026 года в целом соответствует траектории расходов в начале прошлого года вследствие оперативного заключения контрактов и авансирования отдельных контрактуемых расходов", - пишет министерство.
"В целом в 2026 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года (в соответствии с нормами бюджетного правила)", - добавили в Минфине.
Здание Министерства финансов России - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Расходы бюджета на реализацию нацпроектов исполнили на 12,6 процентов
