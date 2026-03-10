Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефтегазовые доходы бюджета России в снизились на 47 процентов
Нефтегазовые доходы бюджета России в снизились на 47 процентов
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета России за январь-февраль 2026 года снизились на 47,1%, до 826 миллиарда рублей, а ненефтегазовые - выросли на 4,1%, до 3,942 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте Минфина России. "Нефтегазовые доходы составили 826 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 47,1% г/г), а также их базового размера в январе-феврале текущего года преимущественно вследствие снижения цен на нефть. В связи с этим в соответствии с "бюджетными правилами" средства ФНБ в объеме недополученных нефтегазовых доходов использованы в целях финансирования дефицита федерального бюджета", - говорится в материалах. Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств Фонда национального благосостояния на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, подчеркнули в Минфине. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 3 942 млрд рублей и увеличились на 4,1% г/г", - отмечается в материалах.
20:19 10.03.2026
 
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета России за январь-февраль 2026 года снизились на 47,1%, до 826 миллиарда рублей, а ненефтегазовые - выросли на 4,1%, до 3,942 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте Минфина России.
"Нефтегазовые доходы составили 826 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 47,1% г/г), а также их базового размера в январе-феврале текущего года преимущественно вследствие снижения цен на нефть. В связи с этим в соответствии с "бюджетными правилами" средства ФНБ в объеме недополученных нефтегазовых доходов использованы в целях финансирования дефицита федерального бюджета", - говорится в материалах.
Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств Фонда национального благосостояния на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, подчеркнули в Минфине.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 3 942 млрд рублей и увеличились на 4,1% г/г", - отмечается в материалах.
Заголовок открываемого материала