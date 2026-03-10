https://1prime.ru/20260310/napka-868161362.html
В НАПКА рассказали о последствиях непогашения кредитов
2026-03-10T03:46+0300
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Заемщики в России, которые не гасят кредиты, могут столкнуться с увеличением стоимости долга за счёт начисления кредитором штрафов и пеней, арестом имущества и запретом выезда за границу, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Увеличение стоимости долга за счёт начисления кредитором (банком и МФО) штрафов и пеней. Обращение кредитора в суд и впоследствии подключение к процессу взыскания судебных приставов, которые могут наложить арест на имущество, запретить выезд за границу и применить другие меры", - рассказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о том, какие последствия ждут заемщиков, которые не погашают кредиты.
Там также отметили, что выход в дефолт по кредиту передается в бюро кредитных историй (БКИ). В будущем это усложнит процесс оформления нового кредита или сделает его невозможным, добавили в НАПКА.
