https://1prime.ru/20260310/naprjazhennost-868161524.html

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке повысила спрос на золото

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке повысила спрос на золото - 10.03.2026, ПРАЙМ

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке повысила спрос на золото

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке вновь повысила спрос инвесторов в Турции на защитные активы, в частности на золото и серебро, сообщил РИА... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T03:55+0300

2026-03-10T03:55+0300

2026-03-10T03:55+0300

экономика

турция

ближний восток

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868161524.jpg?1773104112

АНКАРА, 10 мар - ПРАЙМ. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке вновь повысила спрос инвесторов в Турции на защитные активы, в частности на золото и серебро, сообщил РИА Новости источник в правительстве страны. Объем золота, находящегося у граждан Турции вне финансовой системы и часто называемого "золотом под матрасом", оценивается примерно в 600 миллиардов долларов, сообщила ранее турецкая газета Milliyet со ссылкой на заявление главы турецкого ЦБ Фатиха Карахана. "Рост геополитических рисков в регионе вновь направил инвесторов к традиционным защитным активам, таким как золото и серебро", - сказал собеседник агентства. По его словам, после недавнего снижения котировки драгоценных металлов начали демонстрировать признаки восстановления. "Дополнительную поддержку ценам на золото оказывает ослабление доллара. Более слабая американская валюта делает долларовые активы, включая золото, более привлекательными для инвесторов, использующих другие валюты", - уточнил он. По его словам, дальнейшая динамика рынка во многом будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. Расширение конфликта может усилить приток капитала в защитные активы, что будет способствовать росту цен на золото и серебро. Интерес к золоту в Турции традиционно высок. Драгоценный металл воспринимается как один из самых надежных инструментов сбережения на фоне инфляции и колебаний национальной валюты. Золото активно используется не только как инвестиционный актив, но и как форма семейных накоплений - его дарят на свадьбах и хранят "на черный день", что усиливает внутренний спрос в периоды нестабильности. Выступая перед парламентом, глава ЦБ Турции Фатих Карахан признавал, что золото поддерживает потребительский спрос. По данным исследования Центробанка, проведенного в мае, рост цен на золото способствовал увеличению продаж жилья и автомобилей в регионах с высоким уровнем золотых сбережений. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

турция

ближний восток

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, ближний восток, сша