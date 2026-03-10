https://1prime.ru/20260310/obem-868159072.html

Объем лизингового портфеля отраслевых компаний снизился на 11%

Объем лизингового портфеля отраслевых компаний снизился на 11%

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Объем совокупного лизингового портфеля отраслевых компаний РФ по итогам прошлого года снизился на 11% в годовом выражении, до 11,9 триллиона рублей, отрицательная динамика наблюдается впервые за последние годы, говорится в исследовании агентства "Эксперт РА", которое есть в распоряжении РИА Новости. Лизинговый портфель - это совокупность всех действующих договоров лизинга, находящихся на балансе компании. "Объем совокупного лизингового портфеля снизился на 11% за 2025 год и составил 11,9 трлн рублей. Отрицательные темпы прироста отмечаются впервые за последние годы – даже в кризисные 2020 и 2022 годы темпы прироста значительно просели, но оставались в положительной зоне (+6 и +5% соответственно)", - говорится в отчете. Уточняется, что подобная тенденция обусловлена снижением объемов нового бизнеса второй год подряд, а также досрочными расторжениями лизинговых договоров из-за высокой финансовой нагрузки лизингополучателей. "У неплатежеспособных клиентов лизинговые компании изымают имущество, а некоторые лизингополучатели вместо осуществления платежей по возросшим ставкам принимают решения о выкупе имущества", - поясняют в агентстве. Согласно рэнкингу "Эксперта РА" российских лизингодателей по объему портфеля, в тройку лидеров входят "Государственная транспортная лизинговая компания" (2,8 миллиарда рублей объем портфеля), "Газпромбанк Лизинг" (2,1 миллиарда рублей) и "Сбербанк Лизинг" (2,036 миллиарда рублей).

