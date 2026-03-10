https://1prime.ru/20260310/obem-868159072.html
Объем лизингового портфеля отраслевых компаний снизился на 11%
Объем лизингового портфеля отраслевых компаний снизился на 11% - 10.03.2026, ПРАЙМ
Объем лизингового портфеля отраслевых компаний снизился на 11%
Объем совокупного лизингового портфеля отраслевых компаний РФ по итогам прошлого года снизился на 11% в годовом выражении, до 11,9 триллиона рублей,... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T00:17+0300
2026-03-10T00:17+0300
2026-03-10T00:17+0300
финансы
бизнес
россия
газпромбанк лизинг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868159072.jpg?1773091067
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Объем совокупного лизингового портфеля отраслевых компаний РФ по итогам прошлого года снизился на 11% в годовом выражении, до 11,9 триллиона рублей, отрицательная динамика наблюдается впервые за последние годы, говорится в исследовании агентства "Эксперт РА", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Лизинговый портфель - это совокупность всех действующих договоров лизинга, находящихся на балансе компании.
"Объем совокупного лизингового портфеля снизился на 11% за 2025 год и составил 11,9 трлн рублей. Отрицательные темпы прироста отмечаются впервые за последние годы – даже в кризисные 2020 и 2022 годы темпы прироста значительно просели, но оставались в положительной зоне (+6 и +5% соответственно)", - говорится в отчете.
Уточняется, что подобная тенденция обусловлена снижением объемов нового бизнеса второй год подряд, а также досрочными расторжениями лизинговых договоров из-за высокой финансовой нагрузки лизингополучателей.
"У неплатежеспособных клиентов лизинговые компании изымают имущество, а некоторые лизингополучатели вместо осуществления платежей по возросшим ставкам принимают решения о выкупе имущества", - поясняют в агентстве.
Согласно рэнкингу "Эксперта РА" российских лизингодателей по объему портфеля, в тройку лидеров входят "Государственная транспортная лизинговая компания" (2,8 миллиарда рублей объем портфеля), "Газпромбанк Лизинг" (2,1 миллиарда рублей) и "Сбербанк Лизинг" (2,036 миллиарда рублей).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, бизнес, россия, газпромбанк лизинг
Финансы, Бизнес, РОССИЯ, Газпромбанк Лизинг
Объем лизингового портфеля отраслевых компаний снизился на 11%
"Эксперт РА": объем совокупного лизингового портфеля отраслевых компаний снизился на 11%
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Объем совокупного лизингового портфеля отраслевых компаний РФ по итогам прошлого года снизился на 11% в годовом выражении, до 11,9 триллиона рублей, отрицательная динамика наблюдается впервые за последние годы, говорится в исследовании агентства "Эксперт РА", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Лизинговый портфель - это совокупность всех действующих договоров лизинга, находящихся на балансе компании.
"Объем совокупного лизингового портфеля снизился на 11% за 2025 год и составил 11,9 трлн рублей. Отрицательные темпы прироста отмечаются впервые за последние годы – даже в кризисные 2020 и 2022 годы темпы прироста значительно просели, но оставались в положительной зоне (+6 и +5% соответственно)", - говорится в отчете.
Уточняется, что подобная тенденция обусловлена снижением объемов нового бизнеса второй год подряд, а также досрочными расторжениями лизинговых договоров из-за высокой финансовой нагрузки лизингополучателей.
"У неплатежеспособных клиентов лизинговые компании изымают имущество, а некоторые лизингополучатели вместо осуществления платежей по возросшим ставкам принимают решения о выкупе имущества", - поясняют в агентстве.
Согласно рэнкингу "Эксперта РА" российских лизингодателей по объему портфеля, в тройку лидеров входят "Государственная транспортная лизинговая компания" (2,8 миллиарда рублей объем портфеля), "Газпромбанк Лизинг" (2,1 миллиарда рублей) и "Сбербанк Лизинг" (2,036 миллиарда рублей).