Объем внешней торговли Китая в январе-феврале вырос на 21%

Общий объем внешней торговли Китая в январе-феврале 2026 году достиг 1,09 триллиона долларов, что на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года,... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T07:05+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

латинская америка

ес

асеан

ПЕКИН, 10 мар - ПРАЙМ. Общий объем внешней торговли Китая в январе-феврале 2026 году достиг 1,09 триллиона долларов, что на 21% больше показателя за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. Экспорт Китая по итогам первых двух месяцев года вырос на 21,8%, до 656,58 миллиарда долларов, импорт увеличился на 19,8%, составив 442,96 миллиарда долларов. Таким образом положительное сальдо торгового баланса КНР достигло 213,62 миллиарда долларов. По информации главного таможенного управления, в феврале объем внешней торговли КНР достиг 508,78 миллиарда долларов, что на 27,7% выше показателя февраля 2025 года, но на 13,9% меньше, чем в январе 2026 года. Экспорт в феврале составил 299,88 миллиарда долларов, увеличившись на 39,6% в годовом выражении, но снизившись на 15,9% по сравнению с январем 2026 года. Импорт достиг отметки в 208,9 миллиарда долларов, что на 13,8% больше, чем в феврале 2025 года, и на 10,7% ниже показателя января 2026 года. Положительное сальдо торгового баланса КНР в феврале достигло 213,62 миллиарда долларов 90,98 миллиарда долларов. Ведомство добавило, что лидерами по товарообороту с Китаем за первые 2 месяца 2026 года стали Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евросоюз и Латинская Америка. Если говорить об отдельных странах, то лидерами стали США, Южная Корей и Япония. Товарооборот КНР со странами-участницами АСЕАН вырос на 22,9% и составил 176,55 миллиарда долларов, с ЕС - вырос на 22,7%, до 142,24 миллиарда долларов, со странами Латинской Америки – увеличился на 22,2% - до 95,775 миллиарда долларов. Товарооборот с США за отчетный период снизился на 15,1%, до 86,643 миллиарда долларов, с Южной Кореей вырос на 31,9% - до 61,377 миллиарда долларов, с Японией - повысился на 17%, составив 52,55 миллиарда долларов. Ранее ведомство сообщало, что общий объем внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, что на 3,2% больше показателя 2024 года. Экспорт при этом вырос на 5,5%, до 3,77 триллиона долларов, импорт остался на уровне 2024 года, составив 2,58 триллиона долларов.

2026

мировая экономика, китай, кнр, латинская америка, ес, асеан