Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос: каждый седьмой россиянин стал уходить с работы раньше благодаря ИИ - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260310/opros-868163499.html
Опрос: каждый седьмой россиянин стал уходить с работы раньше благодаря ИИ
Опрос: каждый седьмой россиянин стал уходить с работы раньше благодаря ИИ - 10.03.2026, ПРАЙМ
Опрос: каждый седьмой россиянин стал уходить с работы раньше благодаря ИИ
Каждый седьмой (14%) опрошенный россиянин стал уходить с работы раньше после передачи рутинных задач искусственному интеллекту, а у 10% появилось больше сил и... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T06:17+0300
2026-03-10T06:19+0300
технологии
общество
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868163499.jpg?1773112798
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Каждый седьмой (14%) опрошенный россиянин стал уходить с работы раньше после передачи рутинных задач искусственному интеллекту, а у 10% появилось больше сил и времени благодаря помощи ИИ, следует из опроса hh.ru, с результатами которого ознакомилось РИА Новости. "Четырнадцать процентов сотрудников передали рутину нейросетям и стали раньше уходить домой, а у 10% респондентов появилось больше сил и времени для работы", - сказано в исследовании. Уточняется, что чаще всего о снижении переработок и возможности вовремя уходить сообщают юристы (31%), работники науки и образования (23%) и ИТ-специалисты (19%). Кроме того, 46% опрошенных заявили, что ИИ помог освоить новые навыки, необходимые для работы и карьеры, а 45% отметили повышение продуктивности и эффективности. Для 40% россиян работа стала интереснее, а 26% респондентов признались, что благодаря ИИ стали реже допускать ошибки, особенно это касается финансовых специалистов и бухгалтеров (41%). Опрос hh.ru проходил с 22 по 24 января 2026 года среди 3 059 соискателей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество
Технологии, Общество , Экономика
06:17 10.03.2026 (обновлено: 06:19 10.03.2026)
 
Опрос: каждый седьмой россиянин стал уходить с работы раньше благодаря ИИ

Hh.ru: каждый седьмой россиянин стал уходить с работы раньше после передачи рутины ИИ

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Каждый седьмой (14%) опрошенный россиянин стал уходить с работы раньше после передачи рутинных задач искусственному интеллекту, а у 10% появилось больше сил и времени благодаря помощи ИИ, следует из опроса hh.ru, с результатами которого ознакомилось РИА Новости.
"Четырнадцать процентов сотрудников передали рутину нейросетям и стали раньше уходить домой, а у 10% респондентов появилось больше сил и времени для работы", - сказано в исследовании.
Уточняется, что чаще всего о снижении переработок и возможности вовремя уходить сообщают юристы (31%), работники науки и образования (23%) и ИТ-специалисты (19%).
Кроме того, 46% опрошенных заявили, что ИИ помог освоить новые навыки, необходимые для работы и карьеры, а 45% отметили повышение продуктивности и эффективности.
Для 40% россиян работа стала интереснее, а 26% респондентов признались, что благодаря ИИ стали реже допускать ошибки, особенно это касается финансовых специалистов и бухгалтеров (41%).
Опрос hh.ru проходил с 22 по 24 января 2026 года среди 3 059 соискателей.
 
ЭкономикаТехнологииОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала