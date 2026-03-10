https://1prime.ru/20260310/opros-868163499.html
Опрос: каждый седьмой россиянин стал уходить с работы раньше благодаря ИИ
Опрос: каждый седьмой россиянин стал уходить с работы раньше благодаря ИИ - 10.03.2026, ПРАЙМ
Опрос: каждый седьмой россиянин стал уходить с работы раньше благодаря ИИ
Каждый седьмой (14%) опрошенный россиянин стал уходить с работы раньше после передачи рутинных задач искусственному интеллекту, а у 10% появилось больше сил и... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T06:17+0300
2026-03-10T06:17+0300
2026-03-10T06:19+0300
технологии
общество
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868163499.jpg?1773112798
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Каждый седьмой (14%) опрошенный россиянин стал уходить с работы раньше после передачи рутинных задач искусственному интеллекту, а у 10% появилось больше сил и времени благодаря помощи ИИ, следует из опроса hh.ru, с результатами которого ознакомилось РИА Новости. "Четырнадцать процентов сотрудников передали рутину нейросетям и стали раньше уходить домой, а у 10% респондентов появилось больше сил и времени для работы", - сказано в исследовании. Уточняется, что чаще всего о снижении переработок и возможности вовремя уходить сообщают юристы (31%), работники науки и образования (23%) и ИТ-специалисты (19%). Кроме того, 46% опрошенных заявили, что ИИ помог освоить новые навыки, необходимые для работы и карьеры, а 45% отметили повышение продуктивности и эффективности. Для 40% россиян работа стала интереснее, а 26% респондентов признались, что благодаря ИИ стали реже допускать ошибки, особенно это касается финансовых специалистов и бухгалтеров (41%). Опрос hh.ru проходил с 22 по 24 января 2026 года среди 3 059 соискателей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество
Технологии, Общество , Экономика
Опрос: каждый седьмой россиянин стал уходить с работы раньше благодаря ИИ
Hh.ru: каждый седьмой россиянин стал уходить с работы раньше после передачи рутины ИИ
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Каждый седьмой (14%) опрошенный россиянин стал уходить с работы раньше после передачи рутинных задач искусственному интеллекту, а у 10% появилось больше сил и времени благодаря помощи ИИ, следует из опроса hh.ru, с результатами которого ознакомилось РИА Новости.
"Четырнадцать процентов сотрудников передали рутину нейросетям и стали раньше уходить домой, а у 10% респондентов появилось больше сил и времени для работы", - сказано в исследовании.
Уточняется, что чаще всего о снижении переработок и возможности вовремя уходить сообщают юристы (31%), работники науки и образования (23%) и ИТ-специалисты (19%).
Кроме того, 46% опрошенных заявили, что ИИ помог освоить новые навыки, необходимые для работы и карьеры, а 45% отметили повышение продуктивности и эффективности.
Для 40% россиян работа стала интереснее, а 26% респондентов признались, что благодаря ИИ стали реже допускать ошибки, особенно это касается финансовых специалистов и бухгалтеров (41%).
Опрос hh.ru проходил с 22 по 24 января 2026 года среди 3 059 соискателей.