Опрос: каждый седьмой россиянин стал уходить с работы раньше благодаря ИИ

2026-03-10T06:17+0300

2026-03-10T06:17+0300

2026-03-10T06:19+0300

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Каждый седьмой (14%) опрошенный россиянин стал уходить с работы раньше после передачи рутинных задач искусственному интеллекту, а у 10% появилось больше сил и времени благодаря помощи ИИ, следует из опроса hh.ru, с результатами которого ознакомилось РИА Новости. "Четырнадцать процентов сотрудников передали рутину нейросетям и стали раньше уходить домой, а у 10% респондентов появилось больше сил и времени для работы", - сказано в исследовании. Уточняется, что чаще всего о снижении переработок и возможности вовремя уходить сообщают юристы (31%), работники науки и образования (23%) и ИТ-специалисты (19%). Кроме того, 46% опрошенных заявили, что ИИ помог освоить новые навыки, необходимые для работы и карьеры, а 45% отметили повышение продуктивности и эффективности. Для 40% россиян работа стала интереснее, а 26% респондентов признались, что благодаря ИИ стали реже допускать ошибки, особенно это касается финансовых специалистов и бухгалтеров (41%). Опрос hh.ru проходил с 22 по 24 января 2026 года среди 3 059 соискателей.

технологии, общество