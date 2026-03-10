https://1prime.ru/20260310/orban-868176663.html
"Между Россией и Венгрией". Орбан резко высказался об Украине
"Между Россией и Венгрией". Орбан резко высказался об Украине - 10.03.2026, ПРАЙМ
"Между Россией и Венгрией". Орбан резко высказался об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время заседания парламента заявил, что Будапешт заинтересован в сохранении Украины как государства, которое в будущем... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T17:25+0300
2026-03-10T17:25+0300
2026-03-10T17:28+0300
венгрия
украина
россия
виктор орбан
мид
ес
петер сийярто
будапешт
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569798_0:10:3070:1737_1920x0_80_0_0_040dcdfe6672fd0c9aaf5aa3344eefb3.jpg
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время заседания парламента заявил, что Будапешт заинтересован в сохранении Украины как государства, которое в будущем может стать буферной зоной между Венгрией и Россией. Об этом сообщает портал Telex."Нас интересует не ослабление Украины, а ее укрепление, чтобы всегда было что-то — можно даже назвать Украиной — между Россией и Венгрией", — заявил политик.Он добавил, что подобный подход якобы лучше обеспечит безопасность венгерских граждан. Орбан подчеркнул готовность поддерживать Киев, однако отметил, что Будапешт выступает против вступления Украины в Евросоюз.В конце января Киев прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В ответ Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала выделение кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро до восстановления транзита нефти из России.По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, такой шаг стал ответом на шантаж со стороны киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", пытаясь вызвать энергетический кризис в стране и повлиять на выборы в апреле.
https://1prime.ru/20260309/orban--868147078.html
https://1prime.ru/20260307/orban-868111836.html
венгрия
украина
будапешт
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866569798_653:234:3070:2047_1920x0_80_0_0_b8573c6f04f7dcbca4687f2c4fc6e434.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, украина, россия, виктор орбан, мид, ес, петер сийярто, будапешт
ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, Виктор Орбан, МИД, ЕС, Петер Сийярто, Будапешт
"Между Россией и Венгрией". Орбан резко высказался об Украине
Орбан: Украина должна остаться буфером между Венгрией и Россией