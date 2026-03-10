https://1prime.ru/20260310/oruzhie-868162724.html

"Россия волнуется?" В США сделали заявление из-за катастрофы в Иране

"Россия волнуется?" В США сделали заявление из-за катастрофы в Иране

МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Нападение США на Иран продемонстрировало России уязвимости военной мощи Вашингтона, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. "Мы раскрыли собственные слабые места. Вы думаете, что Китай сейчас трепещет из-за американских систем ПВО? Вы думаете, Россия волнуется из-за "золотого купола? Знаете, это позор", — отметил он. Как утверждает эксперт, Тегеран в настоящее время находится в более выгодной позиции с военной точки зрения, а также в контексте потенциальных переговоров с Вашингтоном. США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.

