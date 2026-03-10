https://1prime.ru/20260310/oruzhie-868162724.html
"Россия волнуется?" В США сделали заявление из-за катастрофы в Иране
"Россия волнуется?" В США сделали заявление из-за катастрофы в Иране - 10.03.2026, ПРАЙМ
"Россия волнуется?" В США сделали заявление из-за катастрофы в Иране
Нападение США на Иран продемонстрировало России уязвимости военной мощи Вашингтона, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T05:17+0300
2026-03-10T05:17+0300
2026-03-10T05:17+0300
сша
вашингтон
тегеран
скотт риттер
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Нападение США на Иран продемонстрировало России уязвимости военной мощи Вашингтона, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. "Мы раскрыли собственные слабые места. Вы думаете, что Китай сейчас трепещет из-за американских систем ПВО? Вы думаете, Россия волнуется из-за "золотого купола? Знаете, это позор", — отметил он. Как утверждает эксперт, Тегеран в настоящее время находится в более выгодной позиции с военной точки зрения, а также в контексте потенциальных переговоров с Вашингтоном. США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
сша
вашингтон
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вашингтон, тегеран, скотт риттер, в мире
США, ВАШИНГТОН, Тегеран, Скотт Риттер, В мире
"Россия волнуется?" В США сделали заявление из-за катастрофы в Иране
Риттер заявил, что США в Иране показали России несостоятельность своего арсенала