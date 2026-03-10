Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россия волнуется?" В США сделали заявление из-за катастрофы в Иране - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260310/oruzhie-868162724.html
"Россия волнуется?" В США сделали заявление из-за катастрофы в Иране
"Россия волнуется?" В США сделали заявление из-за катастрофы в Иране - 10.03.2026, ПРАЙМ
"Россия волнуется?" В США сделали заявление из-за катастрофы в Иране
Нападение США на Иран продемонстрировало России уязвимости военной мощи Вашингтона, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T05:17+0300
2026-03-10T05:17+0300
сша
вашингтон
тегеран
скотт риттер
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Нападение США на Иран продемонстрировало России уязвимости военной мощи Вашингтона, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. "Мы раскрыли собственные слабые места. Вы думаете, что Китай сейчас трепещет из-за американских систем ПВО? Вы думаете, Россия волнуется из-за "золотого купола? Знаете, это позор", — отметил он. Как утверждает эксперт, Тегеран в настоящее время находится в более выгодной позиции с военной точки зрения, а также в контексте потенциальных переговоров с Вашингтоном. США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
сша
вашингтон
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_52c356dd51e56fb44ff7b0c1867a93cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, вашингтон, тегеран, скотт риттер, в мире
США, ВАШИНГТОН, Тегеран, Скотт Риттер, В мире
05:17 10.03.2026
 
"Россия волнуется?" В США сделали заявление из-за катастрофы в Иране

Риттер заявил, что США в Иране показали России несостоятельность своего арсенала

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Американский флаг. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Нападение США на Иран продемонстрировало России уязвимости военной мощи Вашингтона, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Мы раскрыли собственные слабые места. Вы думаете, что Китай сейчас трепещет из-за американских систем ПВО? Вы думаете, Россия волнуется из-за "золотого купола? Знаете, это позор", — отметил он.
Как утверждает эксперт, Тегеран в настоящее время находится в более выгодной позиции с военной точки зрения, а также в контексте потенциальных переговоров с Вашингтоном.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.
 
СШАВАШИНГТОНТегеранСкотт РиттерВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала