Фон дер Ляйен назвала отказ ЕС от атомной энергетики стратегической ошибкой
Фон дер Ляйен назвала отказ ЕС от атомной энергетики стратегической ошибкой - 10.03.2026, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен назвала отказ ЕС от атомной энергетики стратегической ошибкой
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала, что союз более чем в два раза... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T14:18+0300
2026-03-10T14:18+0300
2026-03-10T14:18+0300
европа
франция
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e51eb115ff4409e3da65aa4cd20feed.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала, что союз более чем в два раза сократил производство атомной энергии с 1990 года до 15%. "Если в 1990 году треть электроэнергии Европы вырабатывалась на атомных электростанциях, то сегодня эта доля составляет всего около 15%. Я считаю, что это сокращение доли атомной энергии было осознанным выбором, но отказ Европы от надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов был стратегической ошибкой", - сказала она на саммите по атомной энергии во Франции.
европа
франция
