Фон дер Ляйен назвала отказ ЕС от атомной энергетики стратегической ошибкой

Фон дер Ляйен назвала отказ ЕС от атомной энергетики стратегической ошибкой - 10.03.2026, ПРАЙМ

Фон дер Ляйен назвала отказ ЕС от атомной энергетики стратегической ошибкой

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала, что союз более чем в два раза... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T14:18+0300

2026-03-10T14:18+0300

2026-03-10T14:18+0300

БРЮССЕЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ Европы от атомной энергетики был стратегической ошибкой и посетовала, что союз более чем в два раза сократил производство атомной энергии с 1990 года до 15%. "Если в 1990 году треть электроэнергии Европы вырабатывалась на атомных электростанциях, то сегодня эта доля составляет всего около 15%. Я считаю, что это сокращение доли атомной энергии было осознанным выбором, но отказ Европы от надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов был стратегической ошибкой", - сказала она на саммите по атомной энергии во Франции.

