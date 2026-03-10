https://1prime.ru/20260310/parlament-868161163.html
Парламент Венесуэлы одобрил проект закона о горной добыче
Парламент Венесуэлы одобрил проект закона о горной добыче - 10.03.2026, ПРАЙМ
Парламент Венесуэлы одобрил проект закона о горной добыче
Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила в первом чтении проект органического закона о горной добыче, направленный на привлечение инвестиций в добывающий... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T03:27+0300
2026-03-10T03:27+0300
2026-03-10T03:27+0300
энергетика
экономика
венесуэла
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868161163.jpg?1773102477
МЕХИКО, 10 мар - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила в первом чтении проект органического закона о горной добыче, направленный на привлечение инвестиций в добывающий сектор страны.
"Национальная ассамблея одобрила в первом обсуждении проект органического закона о горной добыче", - говорится в сообщении на сайте парламента.
По данным законодательного органа, цель законопроекта - стимулировать национальные и международные инвестиции в горнодобывающую отрасль Венесуэлы. После одобрения в первом чтении документ должен пройти дальнейшее обсуждение в парламенте перед окончательным принятием.
Речь идет о реформе основного закона о горной добыче, действующего в стране с 1999 года. О подготовке изменений ранее объявило правительство Венесуэлы во главе с уполномоченным президентом Дельси Родригес.
Реформа направлена на привлечение иностранных инвестиций в добычу полезных ископаемых, включая золото, алмазы и редкоземельные элементы. Предполагается снижение налоговой нагрузки, расширение возможностей для частных операторов и упрощение административных процедур для инвесторов.
Ожидается, что новые правила позволят иностранным компаниям участвовать в разработке месторождений через совместные предприятия и сервисные контракты, а также обеспечат дополнительные юридические гарантии для инвестиций.
Ранее Родригес призвала парламент рассмотреть инициативу в ускоренном порядке, чтобы продемонстрировать потенциальным инвесторам возможности венесуэльского горнодобывающего сектора.
Обсуждение реформы проходит на фоне восстановления дипломатических контактов между Венесуэлой и США и переговоров с иностранными компаниями о расширении сотрудничества в сфере добычи стратегических минералов.
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, сша
Энергетика, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США
Парламент Венесуэлы одобрил проект закона о горной добыче
Парламент Венесуэлы одобрил проект закона о горной добыче
МЕХИКО, 10 мар - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила в первом чтении проект органического закона о горной добыче, направленный на привлечение инвестиций в добывающий сектор страны.
"Национальная ассамблея одобрила в первом обсуждении проект органического закона о горной добыче", - говорится в сообщении на сайте парламента.
По данным законодательного органа, цель законопроекта - стимулировать национальные и международные инвестиции в горнодобывающую отрасль Венесуэлы. После одобрения в первом чтении документ должен пройти дальнейшее обсуждение в парламенте перед окончательным принятием.
Речь идет о реформе основного закона о горной добыче, действующего в стране с 1999 года. О подготовке изменений ранее объявило правительство Венесуэлы во главе с уполномоченным президентом Дельси Родригес.
Реформа направлена на привлечение иностранных инвестиций в добычу полезных ископаемых, включая золото, алмазы и редкоземельные элементы. Предполагается снижение налоговой нагрузки, расширение возможностей для частных операторов и упрощение административных процедур для инвесторов.
Ожидается, что новые правила позволят иностранным компаниям участвовать в разработке месторождений через совместные предприятия и сервисные контракты, а также обеспечат дополнительные юридические гарантии для инвестиций.
Ранее Родригес призвала парламент рассмотреть инициативу в ускоренном порядке, чтобы продемонстрировать потенциальным инвесторам возможности венесуэльского горнодобывающего сектора.
Обсуждение реформы проходит на фоне восстановления дипломатических контактов между Венесуэлой и США и переговоров с иностранными компаниями о расширении сотрудничества в сфере добычи стратегических минералов.