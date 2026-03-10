Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Парламент Венесуэлы одобрил проект закона о горной добыче - 10.03.2026, ПРАЙМ
Парламент Венесуэлы одобрил проект закона о горной добыче
МЕХИКО, 10 мар - ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила в первом чтении проект органического закона о горной добыче, направленный на привлечение инвестиций в добывающий сектор страны. "Национальная ассамблея одобрила в первом обсуждении проект органического закона о горной добыче", - говорится в сообщении на сайте парламента. По данным законодательного органа, цель законопроекта - стимулировать национальные и международные инвестиции в горнодобывающую отрасль Венесуэлы. После одобрения в первом чтении документ должен пройти дальнейшее обсуждение в парламенте перед окончательным принятием. Речь идет о реформе основного закона о горной добыче, действующего в стране с 1999 года. О подготовке изменений ранее объявило правительство Венесуэлы во главе с уполномоченным президентом Дельси Родригес. Реформа направлена на привлечение иностранных инвестиций в добычу полезных ископаемых, включая золото, алмазы и редкоземельные элементы. Предполагается снижение налоговой нагрузки, расширение возможностей для частных операторов и упрощение административных процедур для инвесторов. Ожидается, что новые правила позволят иностранным компаниям участвовать в разработке месторождений через совместные предприятия и сервисные контракты, а также обеспечат дополнительные юридические гарантии для инвестиций. Ранее Родригес призвала парламент рассмотреть инициативу в ускоренном порядке, чтобы продемонстрировать потенциальным инвесторам возможности венесуэльского горнодобывающего сектора. Обсуждение реформы проходит на фоне восстановления дипломатических контактов между Венесуэлой и США и переговоров с иностранными компаниями о расширении сотрудничества в сфере добычи стратегических минералов.
