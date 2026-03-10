Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
технологии
россия
рф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852885802_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7d2222973f629d8ca1adf98aa6bb1a4c.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Все возможные ограничения связи происходят в строгом соответствии с законодательством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
рф
технологии, россия, рф, дмитрий песков
Технологии, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Песков
13:18 10.03.2026
 
Песков прокомментировал ограничения связи в России

Песков: все отключения происходят в соответствии с законодательством

© POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© POOL
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Все возможные ограничения связи происходят в строгом соответствии с законодательством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
