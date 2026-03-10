https://1prime.ru/20260310/peskov-868170326.html
Песков прокомментировал ограничения связи в России
Песков прокомментировал ограничения связи в России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Песков прокомментировал ограничения связи в России
Все возможные ограничения связи происходят в строгом соответствии с законодательством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T13:18+0300
2026-03-10T13:18+0300
2026-03-10T13:18+0300
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Все возможные ограничения связи происходят в строгом соответствии с законодательством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
Песков прокомментировал ограничения связи в России
Песков: все отключения происходят в соответствии с законодательством