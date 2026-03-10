Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков назвал причину ограничения связи в России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Песков назвал причину ограничения связи в России
Песков назвал причину ограничения связи в России - 10.03.2026, ПРАЙМ
Песков назвал причину ограничения связи в России
Возможные ограничения связи обусловлены главной необходимостью в обеспечении безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 10.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Возможные ограничения связи обусловлены главной необходимостью в обеспечении безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Связано это все (возможные ограничения связи - ред.), собственно, наверное, с главной необходимостью обеспечения безопасности", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
технологии, россия, дмитрий песков, рф
Технологии, РОССИЯ, Дмитрий Песков, РФ
13:37 10.03.2026
 
Песков назвал причину ограничения связи в России

Песков: ограничения связи обусловлены необходимостью в обеспечении безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. . Архивное фото
© POOL
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Возможные ограничения связи обусловлены главной необходимостью в обеспечении безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Связано это все (возможные ограничения связи - ред.), собственно, наверное, с главной необходимостью обеспечения безопасности", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
