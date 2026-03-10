https://1prime.ru/20260310/peskov-868170790.html
Песков назвал причину ограничения связи в России
2026-03-10T13:37+0300
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Возможные ограничения связи обусловлены главной необходимостью в обеспечении безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Связано это все (возможные ограничения связи - ред.), собственно, наверное, с главной необходимостью обеспечения безопасности", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета.
