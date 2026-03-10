https://1prime.ru/20260310/peskov-868171018.html

Решения проблем из-за ограничений связи будут предлагаться, заявил Песков

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Решения проблем, сопутствующих ограничениям связи в ряде городов РФ, будут предлагаться по мере анализа ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По мере того, как будет анализироваться опыт, то, конечно, будут предлагаться различные решения тех проблем, которые, к сожалению, сопутствуют этим ограничениям", - сказал Песков журналистам, комментируя ограничения в работе мобильного интернета. Он отметил, что темы добавления в белые списки тех или иных ресурсов возникают в разных контекстах. В том числе, вопрос обсуждался на прямой линии президента РФ Владимира Путина, после чего, обсуждаемые ресурсы были внесены в белый список.

