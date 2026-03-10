Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петропавловске-Камчатском к концу 2027 года появятся модульные гостиницы - 10.03.2026
В Петропавловске-Камчатском к концу 2027 года появятся модульные гостиницы
В Петропавловске-Камчатском к концу 2027 года появятся модульные гостиницы - 10.03.2026, ПРАЙМ
В Петропавловске-Камчатском к концу 2027 года появятся модульные гостиницы
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 марта - РИА Новости. Вблизи Халактырского аэропорта в Петропавловске-Камчатском к концу 2027 года появятся быстровозводимые модульные... | 10.03.2026, ПРАЙМ
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 марта - РИА Новости. Вблизи Халактырского аэропорта в Петропавловске-Камчатском к концу 2027 года появятся быстровозводимые модульные гостиницы, в том числе приспособленные для маломобильных граждан, сообщили в правительстве Камчатского края. "К концу 2027 года вблизи Халактырского аэропорта в Петропавловске-Камчатском появятся современные, быстровозводимые модульные средства размещения", - говорится в пресс-релизе. Как пояснили в правительстве, новый объект станет удобной базой для прилетающих туристов и отправной точкой для экскурсий к основным достопримечательностям, в частности в Халактырскому пляжу. Среди ключевых преимуществ: месторасположение - меньше получаса до центра города, прямой доступ к туристическим локациям, таким как вулканы и побережье Тихого океана; инклюзивность - средства размещения с учетом норм безбарьерной среды для комфортного пребывания всех гостей; экологичность и скорость - модульные конструкции быстро собираются и разбираются без ущерба природе. Проект реализуют в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 марта - РИА Новости. Вблизи Халактырского аэропорта в Петропавловске-Камчатском к концу 2027 года появятся быстровозводимые модульные гостиницы, в том числе приспособленные для маломобильных граждан, сообщили в правительстве Камчатского края.
"К концу 2027 года вблизи Халактырского аэропорта в Петропавловске-Камчатском появятся современные, быстровозводимые модульные средства размещения", - говорится в пресс-релизе.
Как пояснили в правительстве, новый объект станет удобной базой для прилетающих туристов и отправной точкой для экскурсий к основным достопримечательностям, в частности в Халактырскому пляжу. Среди ключевых преимуществ: месторасположение - меньше получаса до центра города, прямой доступ к туристическим локациям, таким как вулканы и побережье Тихого океана; инклюзивность - средства размещения с учетом норм безбарьерной среды для комфортного пребывания всех гостей; экологичность и скорость - модульные конструкции быстро собираются и разбираются без ущерба природе.
Проект реализуют в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
 
Заголовок открываемого материала