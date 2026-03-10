https://1prime.ru/20260310/petropavlovsk-kamchatskij-868163914.html

В Петропавловске-Камчатском к концу 2027 года появятся модульные гостиницы

В Петропавловске-Камчатском к концу 2027 года появятся модульные гостиницы - 10.03.2026, ПРАЙМ

В Петропавловске-Камчатском к концу 2027 года появятся модульные гостиницы

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 марта - РИА Новости. Вблизи Халактырского аэропорта в Петропавловске-Камчатском к концу 2027 года появятся быстровозводимые модульные... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T06:53+0300

2026-03-10T06:53+0300

2026-03-10T06:53+0300

бизнес

туризм

камчатский край

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868163914.jpg?1773114803

П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 марта - РИА Новости. Вблизи Халактырского аэропорта в Петропавловске-Камчатском к концу 2027 года появятся быстровозводимые модульные гостиницы, в том числе приспособленные для маломобильных граждан, сообщили в правительстве Камчатского края. "К концу 2027 года вблизи Халактырского аэропорта в Петропавловске-Камчатском появятся современные, быстровозводимые модульные средства размещения", - говорится в пресс-релизе. Как пояснили в правительстве, новый объект станет удобной базой для прилетающих туристов и отправной точкой для экскурсий к основным достопримечательностям, в частности в Халактырскому пляжу. Среди ключевых преимуществ: месторасположение - меньше получаса до центра города, прямой доступ к туристическим локациям, таким как вулканы и побережье Тихого океана; инклюзивность - средства размещения с учетом норм безбарьерной среды для комфортного пребывания всех гостей; экологичность и скорость - модульные конструкции быстро собираются и разбираются без ущерба природе. Проект реализуют в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

камчатский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, камчатский край