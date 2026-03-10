https://1prime.ru/20260310/podrabotka-868160737.html
Более трети россиян планируют искать подработку этой весной
Более трети россиян планируют искать подработку этой весной
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Более трети опрошенных россиян (38%) планируют искать подработку этой весной, чаще всего такие планы возникают у представителей сфер строительства (45%) и ритейла (40%), следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Этой весной искать подработку планируют 38% респондентов. Чаще всего об этом сообщали представители сфер строительства (45%) и ритейла (40%)", - говорится в исследовании.
Уточняется, что подработку также планируют найти работники агропрома, транспорта и логистики, образования и науки, бухгалтерии (по 33%). В медицине о дополнительном доходе задумываются 30% респондентов, в сфере IT и телекома - 28%.
Чаще всего подработку планируют искать в сфере продаж и закупок (19%), строительстве (16%), транспорте и логистике (12%). Производство, агропром и бытовые услуги набрали по 11%, IT и телеком - 10%, управление персоналом и ритейл - по 9%.
Исследование проводилось с 23 по 26 февраля среди более чем 3,2 тысячи россиян.
