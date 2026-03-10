Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более трети россиян планируют искать подработку этой весной - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260310/podrabotka-868160737.html
Более трети россиян планируют искать подработку этой весной
Более трети россиян планируют искать подработку этой весной - 10.03.2026, ПРАЙМ
Более трети россиян планируют искать подработку этой весной
Более трети опрошенных россиян (38%) планируют искать подработку этой весной, чаще всего такие планы возникают у представителей сфер строительства (45%) и... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T03:00+0300
2026-03-10T03:00+0300
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868160737.jpg?1773100843
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Более трети опрошенных россиян (38%) планируют искать подработку этой весной, чаще всего такие планы возникают у представителей сфер строительства (45%) и ритейла (40%), следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Этой весной искать подработку планируют 38% респондентов. Чаще всего об этом сообщали представители сфер строительства (45%) и ритейла (40%)", - говорится в исследовании. Уточняется, что подработку также планируют найти работники агропрома, транспорта и логистики, образования и науки, бухгалтерии (по 33%). В медицине о дополнительном доходе задумываются 30% респондентов, в сфере IT и телекома - 28%. Чаще всего подработку планируют искать в сфере продаж и закупок (19%), строительстве (16%), транспорте и логистике (12%). Производство, агропром и бытовые услуги набрали по 11%, IT и телеком - 10%, управление персоналом и ритейл - по 9%. Исследование проводилось с 23 по 26 февраля среди более чем 3,2 тысячи россиян.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Экономика, РОССИЯ
03:00 10.03.2026
 
Более трети россиян планируют искать подработку этой весной

"Работа.ру": более трети россиян планируют искать подработку этой весной

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Более трети опрошенных россиян (38%) планируют искать подработку этой весной, чаще всего такие планы возникают у представителей сфер строительства (45%) и ритейла (40%), следует из результатов исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Этой весной искать подработку планируют 38% респондентов. Чаще всего об этом сообщали представители сфер строительства (45%) и ритейла (40%)", - говорится в исследовании.
Уточняется, что подработку также планируют найти работники агропрома, транспорта и логистики, образования и науки, бухгалтерии (по 33%). В медицине о дополнительном доходе задумываются 30% респондентов, в сфере IT и телекома - 28%.
Чаще всего подработку планируют искать в сфере продаж и закупок (19%), строительстве (16%), транспорте и логистике (12%). Производство, агропром и бытовые услуги набрали по 11%, IT и телеком - 10%, управление персоналом и ритейл - по 9%.
Исследование проводилось с 23 по 26 февраля среди более чем 3,2 тысячи россиян.
 
ЭкономикаРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала