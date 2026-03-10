https://1prime.ru/20260310/posolstvo-868163827.html

Посольство в Гааге рассказало о блокировке счетов россиян в Нидерландах

Россияне в Нидерландах нередко сталкиваются с блокировкой или закрытием банковских счетов и усиленными проверками их транзакций, сообщили РИА Новости в... | 10.03.2026, ПРАЙМ

россия

мировая экономика

нидерланды

гаага

ес

ГААГА, 10 мар – ПРАЙМ. Россияне в Нидерландах нередко сталкиваются с блокировкой или закрытием банковских счетов и усиленными проверками их транзакций, сообщили РИА Новости в посольстве России в Гааге. "Посольство регулярно получает обращения о предвзятом отношении к гражданам России при оказании банковских услуг", - сообщили в дипмиссии. В посольстве напомнили, что еще в 2022 году были введены ограничения на предельный размер депозитов для россиян – 100 тысяч евро, а исключение делается только для тех, кто имеет действующий вид на жительство в странах ЕС. "Более того, банковские счета российских граждан нередко блокируются или закрываются в превентивном порядке, если их владельцы не могут оперативно подтвердить наличие действующего вида на жительство", - рассказал собеседник агентства. Кроме того, как отметили в посольстве, банки в Нидерландах также обязаны проводить более углубленные проверки транзакций россиян. В российской дипмиссии добавили, что отслеживают все подобные инциденты.

