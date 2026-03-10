https://1prime.ru/20260310/posolstvo-868163827.html
Посольство в Гааге рассказало о блокировке счетов россиян в Нидерландах
Посольство в Гааге рассказало о блокировке счетов россиян в Нидерландах - 10.03.2026, ПРАЙМ
Посольство в Гааге рассказало о блокировке счетов россиян в Нидерландах
Россияне в Нидерландах нередко сталкиваются с блокировкой или закрытием банковских счетов и усиленными проверками их транзакций, сообщили РИА Новости в... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T06:53+0300
2026-03-10T06:53+0300
2026-03-10T06:53+0300
россия
мировая экономика
нидерланды
гаага
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868163827.jpg?1773114801
ГААГА, 10 мар – ПРАЙМ. Россияне в Нидерландах нередко сталкиваются с блокировкой или закрытием банковских счетов и усиленными проверками их транзакций, сообщили РИА Новости в посольстве России в Гааге.
"Посольство регулярно получает обращения о предвзятом отношении к гражданам России при оказании банковских услуг", - сообщили в дипмиссии.
В посольстве напомнили, что еще в 2022 году были введены ограничения на предельный размер депозитов для россиян – 100 тысяч евро, а исключение делается только для тех, кто имеет действующий вид на жительство в странах ЕС.
"Более того, банковские счета российских граждан нередко блокируются или закрываются в превентивном порядке, если их владельцы не могут оперативно подтвердить наличие действующего вида на жительство", - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, как отметили в посольстве, банки в Нидерландах также обязаны проводить более углубленные проверки транзакций россиян.
В российской дипмиссии добавили, что отслеживают все подобные инциденты.
нидерланды
гаага
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, нидерланды, гаага, ес
РОССИЯ, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, Гаага, ЕС
Посольство в Гааге рассказало о блокировке счетов россиян в Нидерландах
Посольство в Гааге: россияне в Нидерландах часто сталкиваются с блокировкой счетов
ГААГА, 10 мар – ПРАЙМ. Россияне в Нидерландах нередко сталкиваются с блокировкой или закрытием банковских счетов и усиленными проверками их транзакций, сообщили РИА Новости в посольстве России в Гааге.
"Посольство регулярно получает обращения о предвзятом отношении к гражданам России при оказании банковских услуг", - сообщили в дипмиссии.
В посольстве напомнили, что еще в 2022 году были введены ограничения на предельный размер депозитов для россиян – 100 тысяч евро, а исключение делается только для тех, кто имеет действующий вид на жительство в странах ЕС.
"Более того, банковские счета российских граждан нередко блокируются или закрываются в превентивном порядке, если их владельцы не могут оперативно подтвердить наличие действующего вида на жительство", - рассказал собеседник агентства.
Кроме того, как отметили в посольстве, банки в Нидерландах также обязаны проводить более углубленные проверки транзакций россиян.
В российской дипмиссии добавили, что отслеживают все подобные инциденты.