В Ормузский пролив направляется караван судов
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Колонна судов, включая и танкеры с нефтью, направляется к Ормузскому проливу, следует из данных Marinetraffic. Согласно сведениям портала, среди судов находятся нефтяные танкеры Neon, Elite и Genesis Alpha, а также сухогрузы, которые движутся со скоростью 9,5-10 узлов в час. резидент США Дональд Трамп ранее во вторник заявил, что обеспечит безопасность судоходства в Ормузском проливе. По его утверждению, Штаты не позволят Ирану остановить мировые поставки нефти, пообещав в противном случае жестко ударить по Исламской Республике. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран не закрывал Ормузский пролив и не препятствует навигации. Пресс-службы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявила, что любая арабская или европейская страна получит право на проход через Ормузский пролив, если вышлет американских послов с территории своего государства. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. На него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
