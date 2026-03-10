Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушилин доложил Путину о прорывных темпах ремонта дорог в ДНР - 10.03.2026
Пушилин доложил Путину о прорывных темпах ремонта дорог в ДНР
Пушилин доложил Путину о прорывных темпах ремонта дорог в ДНР - 10.03.2026, ПРАЙМ
Пушилин доложил Путину о прорывных темпах ремонта дорог в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин доложил президенту РФ Владимиру Путину о прорывных темпах ремонта и строительства дорог в республике. | 10.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин доложил президенту РФ Владимиру Путину о прорывных темпах ремонта и строительства дорог в республике. Во вторник президент России Владимир Путин принял главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. "Мы действительно здесь прорывными темпами меняем, потому что мы меняем даже представление, что такое высокие российские стандарты относительно дорог... В 2022 году, когда мы предварительную оценку сделали, у нас в нормативном состоянии федеральных, региональных, межмуниципальных дорог было не более 14%", - заявил глава региона. По его словам, в настоящий момент построено 2,5 тысячи километров дорог и 36 искусственных сооружений. Помимо этого, 3,5 тысячи километров запланировано построить до 2030 года.
россия, рф, денис пушилин, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Денис Пушилин, Владимир Путин
16:11 10.03.2026
 
Пушилин доложил Путину о прорывных темпах ремонта дорог в ДНР

Пушилин доложил Путину о прорывных темпах ремонта и строительства дорог в ДНР

© РИА Новости . Сергей БатуринГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Батурин
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин доложил президенту РФ Владимиру Путину о прорывных темпах ремонта и строительства дорог в республике.
Во вторник президент России Владимир Путин принял главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
"Мы действительно здесь прорывными темпами меняем, потому что мы меняем даже представление, что такое высокие российские стандарты относительно дорог... В 2022 году, когда мы предварительную оценку сделали, у нас в нормативном состоянии федеральных, региональных, межмуниципальных дорог было не более 14%", - заявил глава региона.
По его словам, в настоящий момент построено 2,5 тысячи километров дорог и 36 искусственных сооружений. Помимо этого, 3,5 тысячи километров запланировано построить до 2030 года.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Путин обсудил с Пушилиным проблему водоснабжения в ДНР
РОССИЯ РФ Денис Пушилин Владимир Путин
 
 
