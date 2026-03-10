https://1prime.ru/20260310/pushilin-868174113.html
Пушилин доложил Путину о прорывных темпах ремонта дорог в ДНР
10.03.2026
Пушилин доложил Путину о прорывных темпах ремонта дорог в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин доложил президенту РФ Владимиру Путину о прорывных темпах ремонта и строительства дорог в республике. | 10.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин доложил президенту РФ Владимиру Путину о прорывных темпах ремонта и строительства дорог в республике. Во вторник президент России Владимир Путин принял главу Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. "Мы действительно здесь прорывными темпами меняем, потому что мы меняем даже представление, что такое высокие российские стандарты относительно дорог... В 2022 году, когда мы предварительную оценку сделали, у нас в нормативном состоянии федеральных, региональных, межмуниципальных дорог было не более 14%", - заявил глава региона. По его словам, в настоящий момент построено 2,5 тысячи километров дорог и 36 искусственных сооружений. Помимо этого, 3,5 тысячи километров запланировано построить до 2030 года.
