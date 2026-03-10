Путин оценил роль НАК в развитии системы противодействия терроризму

https://1prime.ru/20260310/putin-868168144.html
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 20-летием образования НАК заявил, что комитет сыграл ключевую роль в развитии общегосударственной системы противодействия терроризму, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 20-летием образования Национального антитеррористического комитета (НАК). За эти годы НАК сыграл ключевую роль в становлении и развитии в нашей стране общегосударственной системы противодействия терроризму. Члены комитета и сотрудники его структурных подразделений не раз доказывали, что готовы решать сложные и ответственные задачи", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что во многом благодаря профессионализму сотрудников НАК повысилась слаженность действий спецслужб и правоохранительных ведомств, а также координация федеральных и региональных органов власти в сфере предотвращения и профилактики преступлений террористической направленности.
