Путин оценил роль НАК в развитии системы противодействия терроризму

Путин оценил роль НАК в развитии системы противодействия терроризму

2026-03-10T10:31+0300

россия

владимир путин

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравлении с 20-летием образования НАК заявил, что комитет сыграл ключевую роль в развитии общегосударственной системы противодействия терроризму, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с 20-летием образования Национального антитеррористического комитета (НАК). За эти годы НАК сыграл ключевую роль в становлении и развитии в нашей стране общегосударственной системы противодействия терроризму. Члены комитета и сотрудники его структурных подразделений не раз доказывали, что готовы решать сложные и ответственные задачи", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что во многом благодаря профессионализму сотрудников НАК повысилась слаженность действий спецслужб и правоохранительных ведомств, а также координация федеральных и региональных органов власти в сфере предотвращения и профилактики преступлений террористической направленности.

