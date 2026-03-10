https://1prime.ru/20260310/putin-868173511.html

Путин отметил работу Пушилина и его команды по развитию ДНР

2026-03-10T15:40+0300

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил работу главы ДНР Дениса Пушилина и его команды по развитию Донецкой Народной Республики, подчеркнув, что регион развивается достаточно быстрыми темпами. Путин во вторник встретился в Кремле с Пушилиным. "По тем данным, которые у меня есть, при всех проблемах, а их еще очень много, еще боевые действия даже идут в некоторых районах, но, в целом регион развивается достаточно быстрыми темпами. И под руководством вашей команды мы наблюдаем хорошее движение вперед. Прогресс-то есть", - сказал глава государства в ходе встречи с главой Донецкой Народной Республики. Ранее о встрече сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Последний раз в двустороннем формате Путин встречался с Пушилиным в августе 2025 года. Тогда президенту было доложено о восстановлении жилых домов и образовательных учреждений, стабилизации водообеспечения, строительстве и ремонте дорог. Кроме того, обсуждались меры, которые принимаются в регионе для развития системы здравоохранения. Также Путин и Пушилин встречались в феврале на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Глава ДНР познакомил президента с рейтингом вовлеченности регионов в проекты климатической адаптации, а также с реализацией стратегии развития Приазовья до 2040 года. На заседании Путин поддержал идею Пушилина по созданию единого оператора, координирующего развитие высоких технологий в Приазовье.

