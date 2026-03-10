https://1prime.ru/20260310/putin-868173668.html
Путин оценил темпы роста строительства жилья в ДНР
2026-03-10T15:51+0300
недвижимость
россия
владимир путин
денис пушилин
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил хорошие темпы роста строительства жилья в Донецкой Народной Республике. "Жилье, в принципе, у вас растет хорошим темпом", - сказал Путин в ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным.
