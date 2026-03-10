https://1prime.ru/20260310/putin-868173792.html

Путин обсудил с Пушилиным строительство Азовского кольца

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с главой ДНР Денисом Пушилиным ход строительства Азовского кольца - автомобильной дороги вокруг Азовского моря. Путин во вторник провел встречу с главой ДНР. Пушилин доложил о ситуации в регионе, в том числе, о дорожном строительстве. "А кольцо-то вокруг Азовского моря получается?", - уточнил президент. Пушили отметил, что участок автодороги в ДНР возводится опережающими темпами. В Азовское кольцо входят как федеральные, так и региональные трассы, в том числе участки трасс М-4 "Дон" и "Таврида", а также Крымский мост. Направление соединит между собой Ростов-на-Дону, Мариуполь, Мелитополь, Джанкой, Симферополь, Феодосию, Керчь, Тамань, Краснодар и Азов. Как отмечали в Росавтодоре, одна из ключевых задач проекта – расширить до четырех полос и реконструировать участки подведомственных трасс в составе кольца, а также построить обходы городов.

