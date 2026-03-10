Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудил с Пушилиным проблему водоснабжения в ДНР
2026-03-10T16:04+0300
2026-03-10T16:04+0300
россия
денис пушилин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным проблему водоснабжения в регионе. Глава государства во вторник встретился с Пушилиным в Кремле. "Денис Владимирович, вы хотели встретиться, обсудить некоторые наиболее, насколько я понимаю, актуальные вопросы", - отметил Путин в начале встречи и передал слово руководителю региона. Пушилин отдельно остановился на вопросах водоснабжения, назвав их чувствительными для ДНР. "Мы сконцентрировались на том, чтобы стабилизировать ситуацию, потому что она сложная, непростая, по графику, но она должна для людей быть понятная и стабильная, пусть и сложная. Безусловно, сконцентрировали свое внимание на снижении водопотерь", - сообщил глава ДНР, отметив, что в регионе работает 223 аварийные бригады. "Я так понимаю, что и это не так просто сделать, потому что все там в разваленном состоянии находится", - заметил Путин. По словам Пушилина, ситуация усложнилась тем, что большие перерывы с водой провоцируют более быстрый износ сетей.
россия, денис пушилин, владимир путин
РОССИЯ, Денис Пушилин, Владимир Путин
16:04 10.03.2026
 
Путин обсудил с Пушилиным проблему водоснабжения в ДНР

Путин обсудил с Пушилиным проблему водоснабжения в ДНР

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным проблему водоснабжения в регионе.
Глава государства во вторник встретился с Пушилиным в Кремле.
"Денис Владимирович, вы хотели встретиться, обсудить некоторые наиболее, насколько я понимаю, актуальные вопросы", - отметил Путин в начале встречи и передал слово руководителю региона.
Пушилин отдельно остановился на вопросах водоснабжения, назвав их чувствительными для ДНР.
"Мы сконцентрировались на том, чтобы стабилизировать ситуацию, потому что она сложная, непростая, по графику, но она должна для людей быть понятная и стабильная, пусть и сложная. Безусловно, сконцентрировали свое внимание на снижении водопотерь", - сообщил глава ДНР, отметив, что в регионе работает 223 аварийные бригады.
"Я так понимаю, что и это не так просто сделать, потому что все там в разваленном состоянии находится", - заметил Путин.
По словам Пушилина, ситуация усложнилась тем, что большие перерывы с водой провоцируют более быстрый износ сетей.
