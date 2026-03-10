https://1prime.ru/20260310/ra-868158915.html

"Эксперт РА": новый бизнес лизинговых компаний в России снизился на 40%

"Эксперт РА": новый бизнес лизинговых компаний в России снизился на 40%

10.03.2026

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Объем нового бизнеса российских лизинговых компаний по итогам 2025 года снизился на 40% в годовом выражении и составил два триллиона рублей, говорится в исследовании агентства "Эксперт РА", которое есть в распоряжении РИА Новости. Понятие "новый бизнес" - одно из ключевых показателей в лизинге, оно означает стоимость переданных в лизинг предпринимателям автотранспорта и техники с НДС. "В целом за 2025 год новый бизнес составил два триллиона рублей, что на 40% меньше уровня 2024 года. Количество заключенных сделок просело ниже кризисного 2022 года и составило 311 тысяч, что на 31% ниже уровня 2024 года", - говорится в исследовании. Уточняется, что в структуре рынка по видам имущества наибольшее снижение наблюдается у грузовиков (-62%), железнодорожной техники (-53,2%), а также морских и речных судов (-54%). Сегмент легковых авто по итогам года снизился на 15,7%. Согласно рэнкингу "Эксперта РА" российских лизингодателей по объему нового бизнеса за прошлый год, в тройку лидеров входят "Газпромбанк Лизинг" (447,7 миллиона рублей, снижение на 43%), "Сбербанк Лизинг" (224 миллиона рублей, снижение на 18%) и "Государственная транспортная лизинговая компания" (162,2 миллиона рублей, снижение на 54%).

