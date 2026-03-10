https://1prime.ru/20260310/ra-868158994.html
"Эксперт РА": объем лизинга в сегменте грузовых автомобилей упал на 63%
2026-03-10T00:17+0300
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Объем лизинга в сегменте грузовых автомобилей по итогам 2025 года упал на 63%, а строительной техники - на 38%, в связи с кризисом логистической и строительной отраслей в прошлом году, говорится в исследовании агентства "Эксперт РА", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Кризис логистической и строительной отраслей в 2025 году обусловили снижение объемов лизинга в сегменте грузовых автомобилей и строительной техники на 63 и 38% соответственно", - говорится в материалах агентства.
Уточняется, что на указанные сегменты приходится наибольший объем стоков изъятого имущества, обусловленный в том числе их пиковыми продажами в 2023–2024 годах. Большие стоки в свою очередь существенно сдерживают продажи новой техники, поскольку на вторичном рынке довольно много предложений по продаже одно- или двухлетних грузовиков.
Стоки лизинговых компаний - это изъятая техника, которая находится на балансе лизингодателей.
По данным "Эксперт РА", в структуре рынка по видам имущества грузовики по итогам года заняли долю в 18% против 29% в 2024 году, а строительная техника – 12,3% (12% годом ранее).
