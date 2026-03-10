"Эксперт РА": объем лизинга в сегменте грузовых автомобилей упал на 63%

https://1prime.ru/20260310/ra-868158994.html

Объем лизинга в сегменте грузовых автомобилей по итогам 2025 года упал на 63%, а строительной техники - на 38%, в связи с кризисом логистической и строительной... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T00:17+0300

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Объем лизинга в сегменте грузовых автомобилей по итогам 2025 года упал на 63%, а строительной техники - на 38%, в связи с кризисом логистической и строительной отраслей в прошлом году, говорится в исследовании агентства "Эксперт РА", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Кризис логистической и строительной отраслей в 2025 году обусловили снижение объемов лизинга в сегменте грузовых автомобилей и строительной техники на 63 и 38% соответственно", - говорится в материалах агентства. Уточняется, что на указанные сегменты приходится наибольший объем стоков изъятого имущества, обусловленный в том числе их пиковыми продажами в 2023–2024 годах. Большие стоки в свою очередь существенно сдерживают продажи новой техники, поскольку на вторичном рынке довольно много предложений по продаже одно- или двухлетних грузовиков. Стоки лизинговых компаний - это изъятая техника, которая находится на балансе лизингодателей. По данным "Эксперт РА", в структуре рынка по видам имущества грузовики по итогам года заняли долю в 18% против 29% в 2024 году, а строительная техника – 12,3% (12% годом ранее).

бизнес, промышленность