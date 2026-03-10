Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
British Airways отменила все рейсы в Абу-Даби - 10.03.2026
British Airways отменила все рейсы в Абу-Даби
Британская авиакомпания British Airways на фоне эскалации вокруг Ирана сообщила об отмене всех рейсов в Абу-Даби на неопределенное время, пообещав вернуть их до | 10.03.2026, ПРАЙМ
ЛОНДОН, 10 мар - ПРАЙМ. Британская авиакомпания British Airways на фоне эскалации вокруг Ирана сообщила об отмене всех рейсов в Абу-Даби на неопределенное время, пообещав вернуть их до конца года, а также рейсов в Амман, Бахрейн, Доху, Дубай и Тель-Авив не дольше чем до конца марта. "Из-за сохраняющейся неопределенности в ситуации на Ближнем Востоке и нестабильности воздушного пространства нам пришлось временно сократить расписание полетов в этом регионе. Все рейсы в Амман, Бахрейн, Доху, Дубай и Тель-Авив отменены и возобновятся позже в этом месяце, также отменяются рейсы в Абу-Даби и возобновятся позже в этом году", - говорится в заявлении компании. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
18:52 10.03.2026
 
British Airways отменила все рейсы в Абу-Даби

© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Отмена авиарейсов
Отмена авиарейсов. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
ЛОНДОН, 10 мар - ПРАЙМ. Британская авиакомпания British Airways на фоне эскалации вокруг Ирана сообщила об отмене всех рейсов в Абу-Даби на неопределенное время, пообещав вернуть их до конца года, а также рейсов в Амман, Бахрейн, Доху, Дубай и Тель-Авив не дольше чем до конца марта.
"Из-за сохраняющейся неопределенности в ситуации на Ближнем Востоке и нестабильности воздушного пространства нам пришлось временно сократить расписание полетов в этом регионе. Все рейсы в Амман, Бахрейн, Доху, Дубай и Тель-Авив отменены и возобновятся позже в этом месяце, также отменяются рейсы в Абу-Даби и возобновятся позже в этом году", - говорится в заявлении компании.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
