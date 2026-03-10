https://1prime.ru/20260310/reysy-868179598.html
British Airways отменила все рейсы в Абу-Даби
British Airways отменила все рейсы в Абу-Даби - 10.03.2026, ПРАЙМ
British Airways отменила все рейсы в Абу-Даби
Британская авиакомпания British Airways на фоне эскалации вокруг Ирана сообщила об отмене всех рейсов в Абу-Даби на неопределенное время, пообещав вернуть их до | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T18:52+0300
2026-03-10T18:52+0300
2026-03-10T18:52+0300
происшествия
бизнес
иран
абу-даби
бахрейн
british airways
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867944048_0:80:3139:1846_1920x0_80_0_0_da5b0819daf4c2c42272b5d7d0709455.jpg
ЛОНДОН, 10 мар - ПРАЙМ. Британская авиакомпания British Airways на фоне эскалации вокруг Ирана сообщила об отмене всех рейсов в Абу-Даби на неопределенное время, пообещав вернуть их до конца года, а также рейсов в Амман, Бахрейн, Доху, Дубай и Тель-Авив не дольше чем до конца марта. "Из-за сохраняющейся неопределенности в ситуации на Ближнем Востоке и нестабильности воздушного пространства нам пришлось временно сократить расписание полетов в этом регионе. Все рейсы в Амман, Бахрейн, Доху, Дубай и Тель-Авив отменены и возобновятся позже в этом месяце, также отменяются рейсы в Абу-Даби и возобновятся позже в этом году", - говорится в заявлении компании. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли свое воздушное пространство.
https://1prime.ru/20260310/doha-868160376.html
иран
абу-даби
бахрейн
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867944048_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_c4177f316a173ea97680a57f69d08a5b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, иран, абу-даби, бахрейн, british airways
Происшествия, Бизнес, ИРАН, Абу-Даби, БАХРЕЙН, British Airways
British Airways отменила все рейсы в Абу-Даби
British Airways отменила все рейсы в Абу-Даби на неопределенный срок