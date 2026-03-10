Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира 2026 года, сообщает Forbes - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260310/reyting-868174551.html
Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира 2026 года, сообщает Forbes
Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира 2026 года, сообщает Forbes - 10.03.2026, ПРАЙМ
Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира 2026 года, сообщает Forbes
Предприниматель Илон Маск второй год подряд возглавляет ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, сообщает издание. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T16:33+0300
2026-03-10T16:33+0300
технологии
рф
сша
китай
бизнес
сергей брин
марк цукерберг
джефф безос
spacex
tesla
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855307000_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_6c35ed0719c0fd58cc2215cf692d76bc.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск второй год подряд возглавляет ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, сообщает издание. "Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск второй год подряд возглавил рейтинг богатейших миллиардеров мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в 839 миллиардов долларов, что почти в два с половиной раза выше прошлогодней оценки", - говорится в статье. До этого Маск возглавлял рейтинг в 2025 и 2022 годах, сообщает Forbes.Второе место занял один из основателей Google Ларри Пейдж, третье - его коммерческий партнер Сергей Брин, их богатство оценивается в 257 миллиардов и 237 миллиардов долларов соответственно. Отмечается, что в прошлом году они занимали седьмую и восьмую строчки рейтинга с показателями в 144 миллиарда и 138 миллиарда.Четвертую строчку занял основатель Amazon Джефф Безос, который не вошел в тройку лидеров впервые с 2016 года; его состояние поднялось до 224 миллиардов долларов с 215 миллиардов в 2025 году.Пятая строчка досталась основателю Meta (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марку Цукербергу с состоянием 222 миллиарда доллара. В прошлом году он занимал второе место (216 миллиардов долларов).Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно и его семья, которые возглавляли рейтинг в 2023 и 2024 годах, теперь находятся на седьмом месте, их состояние снизилось до 171 миллиарда долларов со 178 миллиардов.Forbes отмечает, что в список миллиардеров в этом году попало рекордное количество предпринимателей - 3428 человек, что на 400 больше, чем в прошлом году. Их совокупное состояние увеличилось на 4 триллиона долларов, до рекордных 20,1 триллиона. Среднее состояние миллиардера составляет 5,8 миллиарда долларов, что выше 5,3 миллиарда годом ранее. Данные приведены по состоянию на 1 марта.В региональном разрезе на США приходится 989 миллиардеров, в Китае (включая Гонконг) их 610, в Индии – 229. Всего в списке 390 новоприбывших - это один из лучших годов по этому показателю, говорится в статье. Число женщин в списке составило 481, или 14% от общего числа, что выше 13,4% в прошлом году и 13,3% в 2024 году. При этом три четверти женщин-миллиардеров унаследовали свое состояние, отмечает Forbes.
https://1prime.ru/20260222/mask-867724483.html
https://1prime.ru/20260211/forbes-867398139.html
рф
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855307000_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3aa39371a28229993b750c5091930433.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, рф, сша, китай, бизнес, сергей брин, марк цукерберг, джефф безос, spacex, tesla, forbes
Технологии, РФ, США, КИТАЙ, Бизнес, Сергей Брин, Марк Цукерберг, Джефф Безос, SpaceX, Tesla, Forbes
16:33 10.03.2026
 
Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира 2026 года, сообщает Forbes

Forbes: Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира 2026 года

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Американский бизнесмен Элон Маск. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск второй год подряд возглавляет ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes, сообщает издание.
"Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск второй год подряд возглавил рейтинг богатейших миллиардеров мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в 839 миллиардов долларов, что почти в два с половиной раза выше прошлогодней оценки", - говорится в статье. До этого Маск возглавлял рейтинг в 2025 и 2022 годах, сообщает Forbes.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Богатейший человек в мире Илон Маск заявил, что редко бывает счастлив
22 февраля, 22:16
Второе место занял один из основателей Google Ларри Пейдж, третье - его коммерческий партнер Сергей Брин, их богатство оценивается в 257 миллиардов и 237 миллиардов долларов соответственно. Отмечается, что в прошлом году они занимали седьмую и восьмую строчки рейтинга с показателями в 144 миллиарда и 138 миллиарда.
Четвертую строчку занял основатель Amazon Джефф Безос, который не вошел в тройку лидеров впервые с 2016 года; его состояние поднялось до 224 миллиардов долларов с 215 миллиардов в 2025 году.
Пятая строчка досталась основателю Meta (компания запрещена в РФ как экстремистская) Марку Цукербергу с состоянием 222 миллиарда доллара. В прошлом году он занимал второе место (216 миллиардов долларов).
Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно и его семья, которые возглавляли рейтинг в 2023 и 2024 годах, теперь находятся на седьмом месте, их состояние снизилось до 171 миллиарда долларов со 178 миллиардов.
Forbes отмечает, что в список миллиардеров в этом году попало рекордное количество предпринимателей - 3428 человек, что на 400 больше, чем в прошлом году. Их совокупное состояние увеличилось на 4 триллиона долларов, до рекордных 20,1 триллиона. Среднее состояние миллиардера составляет 5,8 миллиарда долларов, что выше 5,3 миллиарда годом ранее. Данные приведены по состоянию на 1 марта.
В региональном разрезе на США приходится 989 миллиардеров, в Китае (включая Гонконг) их 610, в Индии – 229. Всего в списке 390 новоприбывших - это один из лучших годов по этому показателю, говорится в статье. Число женщин в списке составило 481, или 14% от общего числа, что выше 13,4% в прошлом году и 13,3% в 2024 году. При этом три четверти женщин-миллиардеров унаследовали свое состояние, отмечает Forbes.
Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 11.02.2026
Forbes назвал Маска, Безоса и Гейтса величайшими инноваторами США
11 февраля, 22:41
 
ТехнологииРФСШАКИТАЙБизнесСергей БринМарк ЦукербергДжефф БезосSpaceXTeslaForbes
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала