Продажи автомобилей с пробегом в России в январе-феврале выросли на 11%

Продажи автомобилей с пробегом в России в январе-феврале выросли на 11%

2026-03-10T04:28+0300

ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – ПРАЙМ. Продажи автомобилей с пробегом в России в январе-феврале выросли на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". "Спрос на автомобили с пробегом в России вырос на 11% в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как подсчитали аналитики "Дрома", за первые два месяца самыми продаваемыми марками с долей 48% стали Toyota, Лада и Nissan", - сообщили в пресс-службе. По ее данным, рост продаж наблюдается во всех округах страны. На Дальнем Востоке он составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Сибири спрос вырос на 4,5%, на Урале - на 3%. В южных регионах, где преобладают автомобили массового сегмента, продажи выросли на 18%. В Центральном и Приволжском федеральных округах рост продаж машин с пробегом составил 24% и 29% соответственно. Чаще всего в январе-феврале покупали авто стоимостью до 1 миллиона рублей - 73%. Среди всех брендов больше всего продажи выросли у китайских моделей - на 35%, это связано с небольшой долей на рынке - всего 2,6%. На 21% выросли продажи немецких брендов, других европейских и американских брендов - на 15%. Корейские прибавили 13%. Продажи японских авто с пробегом выросли на 11%. Меньше всего продажи прибавили у отечественных автомобилей - на 3%, рассказали в пресс-службе.

