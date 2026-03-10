https://1prime.ru/20260310/rossija-868162325.html

В России разрабатывают ГОСТ на российские игристые вина

2026-03-10T04:46+0300

бизнес

россия

росстандарт

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В России разрабатывают ГОСТ на российские игристые вина - сейчас он проходит экспертное обсуждение, рассказали РИА Новости в Росстандарте. "Ряд национальных стандартов в настоящее время находится на завершающей стадии разработки. "Вина игристые российские. Общие технические условия" проходит экспертное обсуждение и подготовку к утверждению", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что разработка новых и актуализация действующих стандартов позволяют формировать комплексную систему требований, обеспечивающую контроль качества винодельческой продукции на всех этапах её производства. Сейчас в России действует стандарт на все игристые вина - документ вступил в силу в 2017 году.

2026

бизнес, россия, росстандарт