2026-03-10T04:46+0300
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В России разрабатывают ГОСТ на российские игристые вина - сейчас он проходит экспертное обсуждение, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
"Ряд национальных стандартов в настоящее время находится на завершающей стадии разработки. "Вина игристые российские. Общие технические условия" проходит экспертное обсуждение и подготовку к утверждению", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что разработка новых и актуализация действующих стандартов позволяют формировать комплексную систему требований, обеспечивающую контроль качества винодельческой продукции на всех этапах её производства.
Сейчас в России действует стандарт на все игристые вина - документ вступил в силу в 2017 году.
