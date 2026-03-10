Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России разрабатывают ГОСТ на российские игристые вина - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260310/rossija-868162325.html
В России разрабатывают ГОСТ на российские игристые вина
В России разрабатывают ГОСТ на российские игристые вина - 10.03.2026, ПРАЙМ
В России разрабатывают ГОСТ на российские игристые вина
В России разрабатывают ГОСТ на российские игристые вина - сейчас он проходит экспертное обсуждение, рассказали РИА Новости в Росстандарте. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T04:46+0300
2026-03-10T04:46+0300
бизнес
россия
росстандарт
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868162325.jpg?1773107197
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В России разрабатывают ГОСТ на российские игристые вина - сейчас он проходит экспертное обсуждение, рассказали РИА Новости в Росстандарте. "Ряд национальных стандартов в настоящее время находится на завершающей стадии разработки. "Вина игристые российские. Общие технические условия" проходит экспертное обсуждение и подготовку к утверждению", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что разработка новых и актуализация действующих стандартов позволяют формировать комплексную систему требований, обеспечивающую контроль качества винодельческой продукции на всех этапах её производства. Сейчас в России действует стандарт на все игристые вина - документ вступил в силу в 2017 году.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, росстандарт
Бизнес, РОССИЯ, Росстандарт
04:46 10.03.2026
 
В России разрабатывают ГОСТ на российские игристые вина

Росстандарт: в России разрабатывают ГОСТ на российские игристые вина

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В России разрабатывают ГОСТ на российские игристые вина - сейчас он проходит экспертное обсуждение, рассказали РИА Новости в Росстандарте.
"Ряд национальных стандартов в настоящее время находится на завершающей стадии разработки. "Вина игристые российские. Общие технические условия" проходит экспертное обсуждение и подготовку к утверждению", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что разработка новых и актуализация действующих стандартов позволяют формировать комплексную систему требований, обеспечивающую контроль качества винодельческой продукции на всех этапах её производства.
Сейчас в России действует стандарт на все игристые вина - документ вступил в силу в 2017 году.
 
БизнесРОССИЯРосстандарт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала