Шесть россиян до 35 лет оформили досрочную пенсию с начала года

2026-03-10T04:16+0300
2026-03-10T04:16+0300
2026-03-10T04:42+0300
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Шесть россиян в возрасте 35 лет и моложе с начала года оформили досрочную пенсию, большинство из них - пилоты гражданской авиации, также среди молодых пенсионеров есть творческие работники, сообщили в пресс-службе Социального фонда России. "С января шесть россиян в возрасте 35 лет и моложе оформили досрочную пенсию. Двое самых молодых из них в этом году только отпразднуют 30-летие. Большинству ранний выход на пенсию обеспечила работа в качестве пилота гражданской авиации", - сказано в сообщении. В Соцфонде уточнили, что для пилотов выслуга лет рассчитывается исходя из налета часов. Среди молодых пенсионеров таких три человека, самому старшему из них 33 года. "В число пенсионеров до 35 лет также попали два творческих работника. В этом году им исполняется 31 и 34 года, а выслуга, позволившая досрочно получить пенсию, составляет у обоих 15 лет", - отметили в пресс-службе. Самым старшим среди молодых пенсионеров стал сотрудник аварийно-спасательной службы - сейчас ему 35 лет.
