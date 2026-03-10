https://1prime.ru/20260310/rossijane-868161727.html

Шесть россиян до 35 лет оформили досрочную пенсию с начала года

Шесть россиян до 35 лет оформили досрочную пенсию с начала года - 10.03.2026, ПРАЙМ

Шесть россиян до 35 лет оформили досрочную пенсию с начала года

Шесть россиян в возрасте 35 лет и моложе с начала года оформили досрочную пенсию, большинство из них - пилоты гражданской авиации, также среди молодых... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T04:16+0300

2026-03-10T04:16+0300

2026-03-10T04:42+0300

общество

россия

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868161727.jpg?1773106922

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Шесть россиян в возрасте 35 лет и моложе с начала года оформили досрочную пенсию, большинство из них - пилоты гражданской авиации, также среди молодых пенсионеров есть творческие работники, сообщили в пресс-службе Социального фонда России. "С января шесть россиян в возрасте 35 лет и моложе оформили досрочную пенсию. Двое самых молодых из них в этом году только отпразднуют 30-летие. Большинству ранний выход на пенсию обеспечила работа в качестве пилота гражданской авиации", - сказано в сообщении. В Соцфонде уточнили, что для пилотов выслуга лет рассчитывается исходя из налета часов. Среди молодых пенсионеров таких три человека, самому старшему из них 33 года. "В число пенсионеров до 35 лет также попали два творческих работника. В этом году им исполняется 31 и 34 года, а выслуга, позволившая досрочно получить пенсию, составляет у обоих 15 лет", - отметили в пресс-службе. Самым старшим среди молодых пенсионеров стал сотрудник аварийно-спасательной службы - сейчас ему 35 лет.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, социальный фонд