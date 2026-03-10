Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще продавать недвижимость в Турции - 10.03.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще продавать недвижимость в Турции
2026-03-10T07:17+0300
2026-03-10T07:17+0300
недвижимость
бизнес
россия
турция
АНКАРА, 10 мар - ПРАЙМ. Россияне начали чаще рассматривать возможность продажи ранее приобретенной недвижимости в Турции на фоне высокой инфляции и сложной экономической ситуации в стране, сообщила РИА Новости эксперт по недвижимости Махинур Далгын. "На фоне высокой инфляции и удорожания жизни в Турции часть российских владельцев недвижимости стала задумываться о продаже своих объектов или фиксации прибыли", - сказала эксперт. По ее словам, в последние месяцы владельцы недвижимости из России стали более внимательно оценивать расходы на содержание жилья. Она отметила, что рост цен на коммунальные услуги, обслуживание жилых комплексов и налоги увеличивает финансовую нагрузку, особенно для тех собственников, которые используют недвижимость как инвестицию или второе жилье. Эксперт также считает, что на настроения инвесторов влияет общая макроэкономическая ситуация в Турции. По её словам, высокая инфляция и колебания валютного курса заставляют часть иностранных собственников пересматривать свои инвестиционные стратегии и рассматривать альтернативные рынки. При этом Далгын отметила, что речь не идет о массовом исходе российских владельцев с турецкого рынка недвижимости. По ее оценке, многие инвесторы продолжают удерживать объекты, рассчитывая на доход от аренды, особенно в туристических регионах, где спрос на краткосрочную аренду остается высоким. По данным Турецкого статистического института (TÜİK), россияне продолжают оставаться крупнейшими иностранными покупателями недвижимости в Турции. В январе 2026 года граждане России приобрели 219 объектов жилья, заняв первое место среди иностранных покупателей. Всего иностранцы купили 1306 объектов недвижимости в стране за тот же месяц, при этом россияне, иранцы и украинцы сформировали крупнейшую группу покупателей.
недвижимость, бизнес, россия, турция
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ
07:17 10.03.2026
 
Россияне стали чаще продавать недвижимость в Турции

Эксперт Далгын: россияне стали чаще продавать ранее приобретенную недвижимость в Турции

АНКАРА, 10 мар - ПРАЙМ. Россияне начали чаще рассматривать возможность продажи ранее приобретенной недвижимости в Турции на фоне высокой инфляции и сложной экономической ситуации в стране, сообщила РИА Новости эксперт по недвижимости Махинур Далгын.
"На фоне высокой инфляции и удорожания жизни в Турции часть российских владельцев недвижимости стала задумываться о продаже своих объектов или фиксации прибыли", - сказала эксперт.
По ее словам, в последние месяцы владельцы недвижимости из России стали более внимательно оценивать расходы на содержание жилья. Она отметила, что рост цен на коммунальные услуги, обслуживание жилых комплексов и налоги увеличивает финансовую нагрузку, особенно для тех собственников, которые используют недвижимость как инвестицию или второе жилье.
Эксперт также считает, что на настроения инвесторов влияет общая макроэкономическая ситуация в Турции. По её словам, высокая инфляция и колебания валютного курса заставляют часть иностранных собственников пересматривать свои инвестиционные стратегии и рассматривать альтернативные рынки.
При этом Далгын отметила, что речь не идет о массовом исходе российских владельцев с турецкого рынка недвижимости. По ее оценке, многие инвесторы продолжают удерживать объекты, рассчитывая на доход от аренды, особенно в туристических регионах, где спрос на краткосрочную аренду остается высоким.
По данным Турецкого статистического института (TÜİK), россияне продолжают оставаться крупнейшими иностранными покупателями недвижимости в Турции. В январе 2026 года граждане России приобрели 219 объектов жилья, заняв первое место среди иностранных покупателей. Всего иностранцы купили 1306 объектов недвижимости в стране за тот же месяц, при этом россияне, иранцы и украинцы сформировали крупнейшую группу покупателей.
 
