Россиянки рассказали, что первым делом понесут в ломбард

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Украшения, которые вышли из моды, сломанные аксессуары и подарки от бывшего - вот что россиянки в первую очередь понесут в ломбард, выяснили для РИА Новости в ювелирной сети "585 Золотой". "Россиянки назвали, что пойдут сдавать первыми. Чаще всего в ломбарды понесут украшения, которые больше не носят (58%), сломанные или поврежденные изделия (46%), украшения, вышедшие из моды (37%), подарки бывшего (35%). Только 11% понесут в ломбарды фамильные и унаследованные украшения", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 3 тысяч россиянок старше 18 лет. По результатам опроса выяснилось, что 75% респондентов следят за новостями о росте цен на золото и другие драгоценные металлы. Так, две трети женщин уже прикидывали стоимость украшений с учетом текущих цен. Из них более половины оценивают свою коллекцию на сумму более полумиллиона рублей, 27% - от 100 до 500 тысяч рулей, 15% - до 100 тысяч рублей. Хотя больше половины опрошенных не могут расстаться со своей коллекцией без веской причины, 46% готовы продать украшения в случае необходимости. Основные поводы для продажи: оплата медицинских услуг, инвестиции в собственный бизнес, долги по ипотеке или кредитам, покупка дорогой техники, покрытие базовых нужд, путешествия и "дофаминовые" покупки. Ни под каким предлогом не пойдут в ломбарды только 7% россиянок. Больше всего таких среди зумеров - 18%. Отмечается, что почти половина россиянок имеет в коллекции фамильные или унаследованные украшения. Чаще всего по наследству передаются старинные часы, броши и кольца. При этом большинство считает такие изделия семейной реликвией и дорожит ими. По подсчетам аналитиков, самые популярные украшения у россиянок - золотые изделия (54%), бижутерия (47%) и серебро (35%). Четверть женщин владеют украшениями с бриллиантами и другими драгоценными камнями. При этом платина встречается крайне редко - лишь у 3% опрошенных есть изделия из этого металла.

