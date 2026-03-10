Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260310/rossiya-868186832.html
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Финское правительство занимается изучением возможных способов ведения войны против России, тогда как следовало бы изыскать пути для сотрудничества, заявил представитель партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Пока действующая власть решает задачи по размещению ядерного оружия в Финляндии и противостоянию с Россией, мы в партии "Альянс свободы" сосредоточены на поиске дипломатических путей для обеспечения доступной энергетики для Финляндии. Вооруженный конфликт в Иране уже создает глобальный энергетический кризис, последствия для нашей страны могут стать катастрофой", — отметил он. Кроме того, политик подчеркнул, что Россия имеет потенциал для обеспечения Финляндии доступной энергией и стабильностью в условиях мировой неопределенности. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен 5 марта заявил о предложении правительства разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории Финляндии в целях ее обороны, в остальных ситуациях это останется запрещенным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что намерения Хельсинки пересмотреть запрет на размещение ядерного оружия ведут к нестабильности Финляндии и усиливают напряженность на европейском континенте. В последнее время страны Европы усилили риторику в отношении ядерной темы. Так, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна переходит в фазу "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой стратегии Париж намерен увеличить количество боеголовок, также партнерам предоставляется возможность участия в совместных учениях. Среди них, как сообщается, Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник заявил, что Россия всегда была и остается категорически против шагов, которые способны спровоцировать гонку ядерных вооружений.
23:12 10.03.2026
 
"Будут последствия". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией

Мема: Финляндия решает, как разместить ядерное оружие и начать войну против России

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Флаг Финляндии. Архивное фото
© flickr.com / stanjourdan
