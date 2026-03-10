https://1prime.ru/20260310/rossiya-868186832.html

"Будут последствия". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией

"Будут последствия". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией - 10.03.2026, ПРАЙМ

"Будут последствия". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией

Финское правительство занимается изучением возможных способов ведения войны против России, тогда как следовало бы изыскать пути для сотрудничества, заявил... | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T23:12+0300

2026-03-10T23:12+0300

2026-03-10T23:12+0300

мировая экономика

финляндия

иран

хельсинки

эммануэль макрон

дмитрий песков

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg

МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Финское правительство занимается изучением возможных способов ведения войны против России, тогда как следовало бы изыскать пути для сотрудничества, заявил представитель партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Пока действующая власть решает задачи по размещению ядерного оружия в Финляндии и противостоянию с Россией, мы в партии "Альянс свободы" сосредоточены на поиске дипломатических путей для обеспечения доступной энергетики для Финляндии. Вооруженный конфликт в Иране уже создает глобальный энергетический кризис, последствия для нашей страны могут стать катастрофой", — отметил он. Кроме того, политик подчеркнул, что Россия имеет потенциал для обеспечения Финляндии доступной энергией и стабильностью в условиях мировой неопределенности. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен 5 марта заявил о предложении правительства разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории Финляндии в целях ее обороны, в остальных ситуациях это останется запрещенным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что намерения Хельсинки пересмотреть запрет на размещение ядерного оружия ведут к нестабильности Финляндии и усиливают напряженность на европейском континенте. В последнее время страны Европы усилили риторику в отношении ядерной темы. Так, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна переходит в фазу "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой стратегии Париж намерен увеличить количество боеголовок, также партнерам предоставляется возможность участия в совместных учениях. Среди них, как сообщается, Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник заявил, что Россия всегда была и остается категорически против шагов, которые способны спровоцировать гонку ядерных вооружений.

финляндия

иран

хельсинки

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финляндия, иран, хельсинки, эммануэль макрон, дмитрий песков, сергей лавров