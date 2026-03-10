"Будут последствия". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией
Мема: Финляндия решает, как разместить ядерное оружие и начать войну против России
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Финское правительство занимается изучением возможных способов ведения войны против России, тогда как следовало бы изыскать пути для сотрудничества, заявил представитель партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Пока действующая власть решает задачи по размещению ядерного оружия в Финляндии и противостоянию с Россией, мы в партии "Альянс свободы" сосредоточены на поиске дипломатических путей для обеспечения доступной энергетики для Финляндии. Вооруженный конфликт в Иране уже создает глобальный энергетический кризис, последствия для нашей страны могут стать катастрофой", — отметил он.
Кроме того, политик подчеркнул, что Россия имеет потенциал для обеспечения Финляндии доступной энергией и стабильностью в условиях мировой неопределенности.
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен 5 марта заявил о предложении правительства разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории Финляндии в целях ее обороны, в остальных ситуациях это останется запрещенным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что намерения Хельсинки пересмотреть запрет на размещение ядерного оружия ведут к нестабильности Финляндии и усиливают напряженность на европейском континенте.
В последнее время страны Европы усилили риторику в отношении ядерной темы. Так, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна переходит в фазу "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой стратегии Париж намерен увеличить количество боеголовок, также партнерам предоставляется возможность участия в совместных учениях. Среди них, как сообщается, Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник заявил, что Россия всегда была и остается категорически против шагов, которые способны спровоцировать гонку ядерных вооружений.