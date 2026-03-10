https://1prime.ru/20260310/rynok-868181041.html

Российский рынок акций снизился на 1,21% за основную торговую сессию

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника снизился на 1,21%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,21%, до 2 853,86 пункта, долларовый РТС - на 0,69%, до 1 141,77 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,11%, до 1 145,03 пункта.

