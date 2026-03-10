https://1prime.ru/20260310/sanktsii-868166114.html

Адвокат рассказал, как часто суд ЕС отменяет решения о санкциях

БРЮССЕЛЬ, 10 мар – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Суд Евросоюза отменяет решения о санкциях против россиян примерно в 10-20% случаев, однако Совет ЕС часто повторно включает тех же лиц в санкционные списки на новых основаниях, заявил РИА Новости бельгийский адвокат Валериус Островскис, специализирующийся на европейских санкциях. "Суд ЕС довольно часто аннулирует решения Совета о введении санкций, например из-за отсутствия доказательств, неспособности учесть новые обстоятельства или других процедурных или материальных нарушений. Последней официальной статистики нет, но доля аннулирований по делам о санкциях против России, вероятно, составляет от 10 до 20% всех дел, что является относительно высоким показателем", - сказал он. Однако Островскис пояснил, что не все аннулирования Судом ЕС приводят к исключению из санкционного списка, поскольку на практике после решения об аннулировании Совет ЕС часто повторно включает то же лицо в список на изменённых основаниях, и лицо остаётся в списке и должно снова подавать судебное оспаривание. "Любое физическое лицо или компания, включённые в санкционный список ЕС, могут оспорить санкции, наложенные на них, в судах ЕС, а также путём подачи запросов о пересмотре санкций непосредственно в Совет ЕС. Лицо, находящееся под санкциями, также имеет право доступа к материалам дела, содержащим доказательства, использованные Советом ЕС для обоснования включения этого лица в список", - добавил адвокат. По его словам, Совет ЕС всегда предоставляет такие доказательства по запросу лица, находящегося под санкциями. "Ярким примером является дело Дмитрия Пумпянского, где после нескольких аннулирований решений Совета ЕС о санкциях против него Совет ЕС сохранял его в санкционном списке", - напомнил собеседник агентства. Островскис считает, что Суд ЕС продемонстрировал очень высокий уровень независимости в делах о санкциях, поскольку он выносил решения об аннулировании в таких чувствительных делах, как, например, дела Виктора Януковича, Аркадия Ротенберга и других. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций. Последний пакет санкций был принят ЕС в конце октября 2025 года. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

