Россиян предупредили о проблемах с подарочными картами маркетплейсов

2026-03-10T02:02+0300

МОСКВА, 10 мар – ПРАЙМ. В праздничные дни многие получили подарочные карты или сертификаты маркетплейсов. Что делать, если по ряду причин вы не смогли ими воспользоваться, а деньги не возвращают, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.Нередки жалобы на то, что подарочный сертификат не получается активировать – при попытке в приложении появляется сообщение, что он уже активирован на другое лицо."Судебная практика и закон исходят из того, что подарочная карта не является товаром, а дает право предъявителю приобрести у продавца товары либо услуги на указанную в ней сумму. Соответственно, деньги от реализации таких сертификатов являются предоплатой за товары, которые будут приобретены в будущем", - разъяснил юрист.При этом неважно, подарили гражданину карту или он купил ее сам.Если при активации сертификата появляется сообщение, что он "уже активирован", это скорее всего признак мошенничества. Злоумышленники используют генераторы кодов или подсматривают их до продажи. В этом случае нужно немедленно писать в техподдержку магазина с фото сертификата и чеком о покупке. Магазин может отследить, на какой аккаунт ушли деньги, и заблокировать их."Если же защитный слой приклеился к цифрам, это явный брак производства. Самостоятельно угадывать символы не стоит. Достаточно отправить четкое фото поврежденной карты и серийный номер в поддержку. Магазин сверит данные в базе и вышлет код на почту и заменит карту или вернет деньги", - рассказал Хаминский.В обоих случаях чек о покупке сертификата является главным аргументом. Без него доказать факт владения картой будет гораздо сложнее.Если же продавец отказывается вернуть деньги за бракованный сертификат, гражданин имеет право обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или сразу в суд, заключил юрист.

