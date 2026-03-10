https://1prime.ru/20260310/slutskij-868160822.html

Слуцкий предложил ввести механизм компенсации пенсионных баллов

Слуцкий предложил ввести механизм компенсации пенсионных баллов - 10.03.2026, ПРАЙМ

Слуцкий предложил ввести механизм компенсации пенсионных баллов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России механизм компенсации наследникам пенсионных баллов родственников, умерших до выхода на пенсию. | 10.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-10T03:09+0300

2026-03-10T03:09+0300

2026-03-10T03:52+0300

экономика

финансы

россия

леонид слуцкий

лдпр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868160822.jpg?1773103961

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России механизм компенсации наследникам пенсионных баллов родственников, умерших до выхода на пенсию. Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. "Уважаемый Михаил Владимирович, в целях повышения социальной защищенности граждан и привлекательности страховой пенсионной системы прошу вас рассмотреть предложение ЛДПР о выплате единовременной компенсации наследникам в случае смерти застрахованного лица до назначения ему страховой пенсии, предусмотрев, что данная выплата не осуществляется лицам, которым назначается пенсия по случаю потери кормильца", - сказано в документе. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, сегодня пенсия формируется исходя из взносов, уплачиваемых работодателями в пользу застрахованных лиц. Однако, по его словам, нынешнее законодательство не предусматривает "наследование" накопленных баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В обращении уточняется, что переход по наследству возможен исключительно в отношении накопительной части пенсии, формируемой за счет отдельного тарифа страховых взносов и учитываемой на индивидуальном счете гражданина. "ЛДПР считает такую ситуацию откровенно несправедливой. Человек долгие годы честно работает, добросовестно выполняет свои обязанности перед государством, платит налоги, но внезапно умирает - и все его баллы индивидуального пенсионного коэффициента сгорают. А ведь они могли бы пойти его семье. Мы предлагаем установить выплату единовременной компенсации прямым родственникам страхового лица, в случае его смерти до назначения пенсии", - отметил он. Лидер партии добавил, что такая выплата будет равна средней социальной пенсии за последние три года, а также зависеть от продолжительности страхового стажа умершего и накопленных им баллов ИПК. По мнению Слуцкого, реализация данной меры позволит частично вернуть семье средства, уплаченные в пенсионную систему, восстановит социальную справедливость в отношении наследников, не получающих накопительную пенсию, а также будет способствовать повышению доверия граждан, демонстрируя, что страховые взносы не утрачиваются безвозвратно в случае смерти застрахованного лица до выхода на пенсию. В письме отмечается, что предлагаемая компенсация станет для семьи умершего ощутимой поддержкой в трудный жизненный период и подтвердит социальную ориентированность государства. "Кроме того, закрепление такого механизма будет стимулировать граждан к легальной занятости и уплате страховых взносов, поскольку создаст у работников понимание того, что сформированные пенсионные права имеют реальную ценность и в определенной части могут быть переданы близким", - заключается в документе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, леонид слуцкий, лдпр