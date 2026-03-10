СМИ: японские производители запчастей обратились к "Русалу" за алюминием

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-03-10T17:29+0300
2026-03-10T17:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/02/866159001_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_743d05a0de282560eced2f0ce2a9bd9c.jpg
https://1prime.ru/20260310/japonija-868162163.html
бизнес, ближний восток, сша, иран, русал
Экономика, Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Русал
17:29 10.03.2026
 
Блумберг: японцы обращаются к "Русалу" из-за конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПроизводство алюминия на предприятии компании РУСАЛ
Производство алюминия на предприятии компании РУСАЛ. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Производители автомобильных запчастей из Японии обращаются к российскому алюминию на фоне конфликта на Ближнем Востоке, так как эскалация угрожает мировым поставкам этого промышленного металла, пишет агентство Блумберг.
"Сбои в торговле алюминием, вызванные обострением конфликта на Ближнем Востоке, подтолкнули ряд японских производителей автозапчастей к переговорам с российским гигантом "Русалом", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.
Переговоры о покупке литейных сплавов, используемых в автомобильной промышленности для производства запчастей, ведутся уже около недели, отметили источники. Один из них сообщил, что некоторые сделки могут быть заключены в ближайшее время.
Несколько южнокорейских производителей автозапчастей также обратились к "Русалу", заявили анонимные источники.
РИА Новости направило запрос в "Русал".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В начале марта одна из крупнейших в мире компаний по производству алюминия, Aluminium Bahrain, предупредила клиентов о приостановке поставок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Биржевая цена алюминия 9 марта поднялась до самого высокого уровня с начала апреля 2022 года.
Япония не принимала решения об открытии резервных запасов нефти
04:40
 
ЭкономикаБизнесБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАНРусал
 
 
