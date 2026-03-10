https://1prime.ru/20260310/smi-868175663.html

СМИ: японские производители запчастей обратились к "Русалу" за алюминием

2026-03-10T17:29+0300

экономика

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Производители автомобильных запчастей из Японии обращаются к российскому алюминию на фоне конфликта на Ближнем Востоке, так как эскалация угрожает мировым поставкам этого промышленного металла, пишет агентство Блумберг. "Сбои в торговле алюминием, вызванные обострением конфликта на Ближнем Востоке, подтолкнули ряд японских производителей автозапчастей к переговорам с российским гигантом "Русалом", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники. Переговоры о покупке литейных сплавов, используемых в автомобильной промышленности для производства запчастей, ведутся уже около недели, отметили источники. Один из них сообщил, что некоторые сделки могут быть заключены в ближайшее время. Несколько южнокорейских производителей автозапчастей также обратились к "Русалу", заявили анонимные источники. РИА Новости направило запрос в "Русал". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В начале марта одна из крупнейших в мире компаний по производству алюминия, Aluminium Bahrain, предупредила клиентов о приостановке поставок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Биржевая цена алюминия 9 марта поднялась до самого высокого уровня с начала апреля 2022 года.

