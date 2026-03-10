https://1prime.ru/20260310/smi-868175663.html
СМИ: японские производители запчастей обратились к "Русалу" за алюминием
СМИ: японские производители запчастей обратились к "Русалу" за алюминием - 10.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: японские производители запчастей обратились к "Русалу" за алюминием
Производители автомобильных запчастей из Японии обращаются к российскому алюминию на фоне конфликта на Ближнем Востоке, так как эскалация угрожает мировым... | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T17:29+0300
2026-03-10T17:29+0300
2026-03-10T17:29+0300
экономика
бизнес
ближний восток
сша
иран
русал
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/02/866159001_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_743d05a0de282560eced2f0ce2a9bd9c.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Производители автомобильных запчастей из Японии обращаются к российскому алюминию на фоне конфликта на Ближнем Востоке, так как эскалация угрожает мировым поставкам этого промышленного металла, пишет агентство Блумберг. "Сбои в торговле алюминием, вызванные обострением конфликта на Ближнем Востоке, подтолкнули ряд японских производителей автозапчастей к переговорам с российским гигантом "Русалом", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники. Переговоры о покупке литейных сплавов, используемых в автомобильной промышленности для производства запчастей, ведутся уже около недели, отметили источники. Один из них сообщил, что некоторые сделки могут быть заключены в ближайшее время. Несколько южнокорейских производителей автозапчастей также обратились к "Русалу", заявили анонимные источники. РИА Новости направило запрос в "Русал". США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В начале марта одна из крупнейших в мире компаний по производству алюминия, Aluminium Bahrain, предупредила клиентов о приостановке поставок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Биржевая цена алюминия 9 марта поднялась до самого высокого уровня с начала апреля 2022 года.
https://1prime.ru/20260310/japonija-868162163.html
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/02/866159001_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_343db2e8c2f4756c68670c2b6112fce8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, ближний восток, сша, иран, русал
Экономика, Бизнес, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Русал
СМИ: японские производители запчастей обратились к "Русалу" за алюминием
Блумберг: японцы обращаются к "Русалу" из-за конфликта на Ближнем Востоке
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Производители автомобильных запчастей из Японии обращаются к российскому алюминию на фоне конфликта на Ближнем Востоке, так как эскалация угрожает мировым поставкам этого промышленного металла, пишет агентство Блумберг.
"Сбои в торговле алюминием, вызванные обострением конфликта на Ближнем Востоке
, подтолкнули ряд японских производителей автозапчастей к переговорам с российским гигантом "Русалом
", - пишет агентство со ссылкой на осведомленные источники.
Переговоры о покупке литейных сплавов, используемых в автомобильной промышленности для производства запчастей, ведутся уже около недели, отметили источники. Один из них сообщил, что некоторые сделки могут быть заключены в ближайшее время.
Несколько южнокорейских производителей автозапчастей также обратились к "Русалу", заявили анонимные источники.
РИА Новости направило запрос в "Русал".
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В начале марта одна из крупнейших в мире компаний по производству алюминия, Aluminium Bahrain, предупредила клиентов о приостановке поставок из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.
Биржевая цена алюминия 9 марта поднялась до самого высокого уровня с начала апреля 2022 года.
Япония не принимала решения об открытии резервных запасов нефти