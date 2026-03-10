Десять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы
Аэропорт Сочи: десять рейсов ушли на запасные аэродромы во время ограничений
© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлота" в международном аэропорту Сочи
Самолеты авиакомпании "Аэрофлота" в международном аэропорту Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 10 мар - ПРАЙМ. Десять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы во время действия временных ограничений на полеты, сообщили в сочинском аэропорту.
Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи днем во вторник, ограничения длятся уже более пяти часов.
"Закрытие воздушного пространства и решения экипажей об уходе на запасные аэродромы приняты исключительно с целью вашей безопасности… На 21.30 (мск): экипажами 10 рейсов приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы: в Махачкалу, Нальчик, Минеральные Воды, Владикавказ", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.
Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, по состоянию на 22.15 мск задерживаются 19 рейсов на вылет и 7 рейсов на прилёт. Отменены два рейса из Москвы авиакомпании "Аэрофлот", а также рейсы из Минеральных Вод - "Азимут", Санкт-Петербурга - "Россия", Махачкалы - "Азимут".
Сообщалось, что авиакомпании приступили к расселению пассажиров задержанных рейсов в гостиницы.
"По вопросам питания и размещения ответственность за предоставление питания и напитков пассажирам задержанных рейсов несут авиакомпании. При длительных задержках они же организуют расселение в гостиницах", - уточнили в аэропорту.
Отмечается, что обстановка в терминале остается спокойной, службы аэропорта усилены дополнительным персоналом.