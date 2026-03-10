https://1prime.ru/20260310/sovetniki-868164257.html
СМИ: советники Трампа призывают его найти путь выхода из конфликта с Ираном
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Некоторые советники президента США Дональда Трампа призывают его найти путь быстрого выхода из конфликта с Ираном, пишет газета Wall Street Journal. Ранее Трамп пообещал, что операция США против Ирана будет завершена "довольно скоро". "Некоторые из его советников в частном порядке призывали его поискать план выхода из конфликта на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может спровоцировать политическую реакцию", - говорится в статье. При этом некоторые представители администрации Трампа заявили газете, что до тех пор, пока Тегеран продолжает атаковать страны Ближнего Востока, а Израиль по-прежнему готов бить по иранским целям, легкий выход США из конфликта маловероятен. По словам осведомленных источников, Трамп не прекратит воевать, пока не добьется удовлетворяющей его победы, однако порой американский лидер был удивлен нежеланию Ирана подстраиваться под требования США и Израиля под военным давлением. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
