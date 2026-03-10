Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: советники Трампа призывают его найти путь выхода из конфликта с Ираном - 10.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260310/sovetniki-868164257.html
СМИ: советники Трампа призывают его найти путь выхода из конфликта с Ираном
СМИ: советники Трампа призывают его найти путь выхода из конфликта с Ираном - 10.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: советники Трампа призывают его найти путь выхода из конфликта с Ираном
Некоторые советники президента США Дональда Трампа призывают его найти путь быстрого выхода из конфликта с Ираном, пишет газета Wall Street Journal. | 10.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-10T07:05+0300
2026-03-10T08:00+0300
мировая экономика
экономика
сша
иран
израиль
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741805_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e7e324d230752a7c09ea5dd08ef994d3.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Некоторые советники президента США Дональда Трампа призывают его найти путь быстрого выхода из конфликта с Ираном, пишет газета Wall Street Journal. Ранее Трамп пообещал, что операция США против Ирана будет завершена "довольно скоро". "Некоторые из его советников в частном порядке призывали его поискать план выхода из конфликта на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может спровоцировать политическую реакцию", - говорится в статье. При этом некоторые представители администрации Трампа заявили газете, что до тех пор, пока Тегеран продолжает атаковать страны Ближнего Востока, а Израиль по-прежнему готов бить по иранским целям, легкий выход США из конфликта маловероятен. По словам осведомленных источников, Трамп не прекратит воевать, пока не добьется удовлетворяющей его победы, однако порой американский лидер был удивлен нежеланию Ирана подстраиваться под требования США и Израиля под военным давлением. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
сша
иран
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741805_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2b41e7ae2ea3dc54a4d7264627c3cb6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, иран, израиль, дональд трамп
Мировая экономика, Экономика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
07:05 10.03.2026 (обновлено: 08:00 10.03.2026)
 
СМИ: советники Трампа призывают его найти путь выхода из конфликта с Ираном

WSJ: советники Трампа призывают его найти путь быстрого выхода из конфликта с Ираном

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Некоторые советники президента США Дональда Трампа призывают его найти путь быстрого выхода из конфликта с Ираном, пишет газета Wall Street Journal.
Ранее Трамп пообещал, что операция США против Ирана будет завершена "довольно скоро".
"Некоторые из его советников в частном порядке призывали его поискать план выхода из конфликта на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может спровоцировать политическую реакцию", - говорится в статье.
При этом некоторые представители администрации Трампа заявили газете, что до тех пор, пока Тегеран продолжает атаковать страны Ближнего Востока, а Израиль по-прежнему готов бить по иранским целям, легкий выход США из конфликта маловероятен.
По словам осведомленных источников, Трамп не прекратит воевать, пока не добьется удовлетворяющей его победы, однако порой американский лидер был удивлен нежеланию Ирана подстраиваться под требования США и Израиля под военным давлением.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАИРАНИЗРАИЛЬДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала